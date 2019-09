Milan, Piatek: "I momenti negativi fanno parte del calcio"

Le parole dell'attaccante polacco all'indomani della sconfitta rimediata in casa del Torino.

27/09/2019

Ha portato avanti i suoi su calcio di rigore, ha fallito il raddoppio e nel finale si è divorato la rete del pareggio. Per Krzysztof Piatek non è stata certamente la miglior serata della carriera. Il Milan è stato infatti rimontato dal Torino e ha perso 2-1. Ma il polacco non si butta giù e all'indomani della partita scrive su Twitter citando l'ex rossonero Shevchenko:

I momenti negativi fanno parte del calcio, come ha detto Sheva. I periodi favorevoli vanno e vengono. Ha ragione. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. A testa alta e forza Milan

Piatek quindi non si abbatte e guarda avanti. Il prossimo impegno lo vedrà giocare contro la Fiorentina a San Siro domenica 29 settembre. Poi il 5 ottobre è in programma il match contro il Genoa. Due gare delicate in cui i rossoneri già si giocano tanto.