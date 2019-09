Fiorentina decisiva per il tecnico abruzzese: se perde potrebbe saltare. La dirigenza è al lavoro per sondarne il sostituto: tre le alternative vagliate.

di Andrea Bracco - 27/09/2019 09:11 | aggiornato 27/09/2019 09:16

Se è vero che la notte porta consiglio, difficilmente al Milan saranno riusciti a mettere insieme qualche ora di sonno dopo la partita di Torino. La rabbia per un risultato sfuggito negli ultimi venti minuti di partita è ancora fresca, tangibile e si riflette perfettamente nelle parole di Marco Giampaolo. Il tecnico, in fase di commento, ha ribadito come la prestazione della sua squadra sia stata esattamente quella che si aspettava. A fare la differenza sono stati singoli episodi che hanno fatto svoltare il match verso i granata: al di là delle proteste arbitrali - che, per inciso, ci possono stare - i primi 70 minuti rossoneri sono stati se non altro incoraggianti: il gruppo ha reagito alla batosta del derby creando tanto e sbattendo spesso sul muro alzato da Sirigu, costringendo il portiere del Toro a travestirsi da supereroe.

Così, dopo la doppietta di Belotti e la doppia occasione fallita nel finale da Kessié e Piatek, al tecnico non è rimasto altro che guardare al bicchiere mezzo pieno. Difficile, perchè nel frattempo la dirigenza masticava amaro per quella che è stata la terza sconfitta in cinque partite. Mai il Milan era partito così male in Serie A e questo fattore non può assolutamente passare in cavalleria. Per questo la società è disposta a concedere ancora una possibilità a Giampaolo: domenica a San Siro arriva una Fiorentina rinfrancata dal ritorno alla vittoria dopo 7 mesi e con un Ribery in forma straordinaria: qualora dovesse arrivare il terzo stop di fila, l'avventura in rossonero del tecnico abruzzese potrebbe essere arrivata al capolinea.

Le speculazioni sul nome del prossimo allenatore del Milan sono già cominciate: la prima, che avrebbe del clamoroso, porterebbe dritti dritti al ritorno di Gennaro Gattuso, che nel 2018 aveva firmato con il club vincolandosi fino al 2021, salvo poi chiedere la risoluzione contrattuale dopo il burrascoso epilogo della scorsa primavera. Ai tempi Ringhio pagava il pessimo rapporto con Leonardo che, nei mesi invernali, lo aveva platealmente messo in discussione a causa di un filotto di risultati negativi. Oggi il brasiliano non c'è più, ma Gattuso non sarebbe molto convinto di rimettersi a sedere su quella panchina per la quale ha provato un dolore immenso nel giorno in cui si è visto obbligato a lasciarla.

Attenzione quindi a quelli che potrebbero essere due nomi più spendibili in chiave rossonera. Il primo è quello di Luciano Spalletti, fresco di addio all'Inter e desideroso di tornare in pista accettando un progetto ambizioso, anche sviluppandolo su più anni. Il tecnico di Certaldo, che alla guida dei nerazzurri ha centrato per due volte la qualificazione alla fase a gruppi di Champions League, ha ancora due anni di contratto con la sua ex società, quindi eventualmente prima di vincolarlo bisognerà procedere alla risoluzione con la controparte interista. Spalletti al Milan sarebbe comunque un'ipotesi affascinante: dopo aver allenato Roma e Inter, il toscano toccherebbe la sua terza esperienza professionale sulla panchina di una big.

Poi c'è Claudio Ranieri, professionista molto stimato nell'ambiente rossonero. L'ex manager del Leicester è reduce da un'annata abbastanza stressante passata al capezzale della "sua" Roma, rianimata dopo il pessimo inizio di stagione sotto la gestione Di Francesco e portata alla qualificazione in Europa League nonostante i tantissimi problemi che si sono palesati durante la sua avventura romana. L'addio di De Rossi e quello di Totti, che ricopriva il ruolo di dirigente, hanno scaldato una piazza già rovente di suo, così Ranieri . oltre che da allenatore - ha dovuto fare anche da pompiere e psicologo. Per questo Boban e Maldini hanno pensato a lui: in questo Milan, un normalizzatore è sempre bene accetto.

Dal canto suo Giampaolo ha accettato di buon grado il fatto che il suo lavoro fosse finito sotto la lente di ingrandimento. Quando i risultati non arrivano è giusto che sia così, anche se va detto che il mercato estivo non lo ha aiutato molto a espandere il credo tattico che si sarebbe dovuto modellare attorno a questa rosa. Inoltre, non si può passare sopra il fatto che finalmente - nonostante il risultato - il Milan abbia mostrato sprazzi di calcio, soprattutto quando in campo c'erano Bennacer e Rafael Leao, due dei nuovi acquisti che adesso, alla luce di quanto fatto vedere, non ci si può più permettere di tenere fuori.