In un'intervista rilasciata a Marca, il difensore dell'Inter Diego Godin ha parlato dei primi mesi vissuti da giocatore nerazzurro e non solo:

Questa Inter è costruita attorno a Conte, un po' come il mio Atletico ha la forte impronta del Cholo. Entrambi sono allenatori con molta personalità e qui in nerazzurro Conte è la figura centrale questo puzzle. Soprattutto nei dettagli Conte e Simeone si somigliano. Qui guardiamo tanti video, per esempio. Non solo per correggerci dopo una partita, ma anche sui futuri rivali. E anche il lavoro tattico in campo è diverso