EA Sports registra le prime lamentele, con i due calciatori del Chelsea che proprio non hanno digerito il loro overall quest'anno!

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 27/09/2019 22:06 | aggiornato 27/09/2019 22:11

Il day one di FIFA 20 si è ufficialmente aperto da poche ore, ed è già tempo di lamentele. Non da parte degli utenti, s'intende, con la stragrande maggioranza della community di tutto il mondo che ha accolto positivamente questo nuovo capitolo targato EA Sports, che pare aver finalmente risolto i classici problemi legati ad una velocità eccessiva - soprattutto su Ultimate Team - in game e ad un momentum che pare essere davvero attenuato in queste prime uscite ufficiali. Bisognerà capire se e quanto questo approccio verrà mantenuto attraverso le varie patch, anche se c'è da ammettere come la velocità pare sia diventata un parametro decisamente meno incisivo rispetto al passato.

Willian is not impressed with his FIFA20 rating 👀



[📸 instagram/willianborges88] pic.twitter.com/EIN5PE0rSh — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) September 26, 2019

Ciò nonostante, qualche piccola lamentela è già arrivata in quel di Electronic Arts: le prime simpatiche frecciatine provengono da Londra, per la precisione da Stanford Bridge. Sì perché sia Tammy Abraham che Willian non sono affatto contenti dei propri overall, vale a dire le proprie valutazioni complessive. Attraverso dei post sui social, infatti, sia l'attaccante inglese che l'esterno brasiliano hanno manifestato il proprio disappunto, con l'ex Shakhtar Donetsk che non si spiega l'82 di valutazione attribuitogli quest'anno. Una retrocessione alle valutazioni di FIFA 15 e 16, insomma, e che tanto si discostano dall'85 e dall'84 del 17, del 18 e del 19.

Per il giovane attaccante scuola Chelsea ed ex Aston Villa, invece, il dissenso è scattato non appena ricevuta la propria copia personalizzata di FIFA 20, con allegata la sua carta fisica all'interno della speciale confenzione inviatagli. Va detto, però, come l'upset in termini di overall per Abraham sia a tratti clamoroso considerato come si sia passati dal 67 di FIFA 17 al 73 e 74 di FIFA 18 e 19. Quest'anno, invece, il 76 con carta oro raro ha già di per sé rappresentato un ottimo upgrade, con statistiche interessanti e una versione IF 81 presente nella prima Squadra della Settimana rilasciata a pochi giorni dall'uscita ufficiale del titolo.

I tre testimonial dell'Ultimate Team di FIFA 20.

FIFA 20: cosa cambia nella versione per Nintendo Switch?

La versione di FIFA 20 per Nintendo Switch è una Legacy Edition, di fatto una riproposizione del titolo dell'anno precedente con aggiornamento rose, kit e contenuti. Manca la modalità Volta, non compatibile con le specifiche grafiche della consolle, ma è tranquillamente presente Ultimate Team in tutte le sue sfaccettature. Insomma, la Legacy Edition per Switch va presa come una classica versione portatile in stile PSVita, ma con contenuti decisamente più variegati seppur non ancora alla pari con quelli per PS4, Xbox One e PC.