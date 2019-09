Il tecnico nerazzurro ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del match in casa della Sampdoria: "La classica partita in cui abbiamo tantissimo da perdere".

di Alberto Casella - 27/09/2019 15:51 | aggiornato 27/09/2019 15:56

Intanto ha piazzato la migliore partenza della sua carriera. Sta facendo sognare i tifosi nerazzurri, Antonio Conte: 5 vittorie nelle prime 5 partite non saranno magari un record per il club, ma sono di certo un ottimo viatico per una stagione dalle grandi aspettative e poi, almeno per il modo e il carattere con cui sono state ottenute, fanno sicuramente ben sperare. Ma come ha detto nella conferenza stampa della vigilia del match in casa della Sampdoria, il tecnico salentino sa di non aver vinto ancora nulla:

Sono passate solo cinque giornate e io non sono il primo a vincere cinque partite. Due anni fa questa squadra era in testa al campionato, per poi finire in Champions League all’ultima giornata. Questa squadra ha uno storico di alti e bassi.

Innegabile: nella stagione 2015-16, con Roberto Mancini in panchina, l'Inter vinse le prime cinque di fila - spesso, va detto, per il rotto della cuffia - per poi schiantarsi nel sesto turno a Firenze sotto i colpi di Kalinic e Ilicic e poi, per tornare a incassare i 3 punti, dovette attendere la decima giornata. E, come ha ricordato Conte, nel primo anno di Spalletti inanellò 12 vittorie e 4 pareggi nei primi 16 turni, ma la Champions la acciuffò soltanto sul fischio finale del campionato in casa della Lazio.

Conte sta cercando di cambiare l'Inter

Conte: "Abbiamo grandi margini di crescita"

Che l'Inter sia squadra di alti e bassi è acclarato, insomma, e il tecnico salentino è qui proprio per invertire questa tendenza. Per questo non vuole sentir parlare del ciclo di partite che dopo i doriani, porterà l'Inter ad affrontare Barcellona e Juventus, perché - dice - "per noi la partita con la P maiuscola è quella contro la Sampdoria". Concentrazione e attenzione massima, dunque, per evitare trappole:

Loro sono una buona squadra, molto organizzata e si vede il lavoro di Di Francesco. È partito con un sistema di gioco, l’ha cambiato in corso d’opera e dovremo fare molta attenzione perché sarà una partita difficile: questa è la classica sfida in cui abbiamo tantissimo da perdere.

VIGILIA!Le parole di Antonio Conte live alla vigilia di Sampdoria-Inter https://t.co/BvwxsAksqy — Inter (@Inter) September 27, 2019

E se sul turnover non si sbilancia, dove Conte non ha dubbi è sui margini di miglioramento della squadra: ampi a suo parere, perché il percorso, continua, è ancora lungo. Certo la difesa è da record, ma il tecnico tiene a sottolineare che meriti e demeriti sono di tutta la squadra e non di un singolo reparto. Un po' come la sua prima Juventus:

Difficile però fare paragoni, parliamo di situazioni diverse. Però mi ricordo che anche allora non eravamo favoriti: c'erano il Milan di Ibra, l'Inter del Triplete e il Napoli di Cavani etc., proprio come quest'anno davanti a noi ci sono la Juve e gli Azzurri.

Il tecnico guida la squadra come se fosse in campo

Infine un accenno ai singoli, dagli acciaccati a quelli, attesissimi, che però magari si sono visti ancora poco: