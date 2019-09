Enrique Cerezo liquida con una battuta la multa comminata al Barcellona per presunte irregolarità nel trasferimento del francese. E un club dilettantistico attacca la RFEF.

di Luca Guerra - 27/09/2019 19:24

Ha fatto rumore in Spagna la decisione presa dal Comité de Competición della federazione spagnola, presieduto dal giudice Juantxo Landaberea, in merito al trasferimento di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Barcellona, maturato in estate con il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro vigente dopo l'1 luglio e pagata dal club blaugrana. La contestazione dei colchoneros - che sostenevano che l'accordo tra Griezmann e il club catalano risalisse a marzo e chiedevano per questo il pagamento di 200 milioni, clausola valida fino al 30 giugno - ha prodotto una multa irrisoria: soltanto 300 euro.

Sanzione dal "valore simbolico", come l'ha definita la giustizia sportiva, che ha ravvisato una lieve violazione dell'articolo 126 del codice disciplinare da parte del Barcellona, che l'Atletico aveva denunciato sia alla FIFA che alla RFEF, la Federcalcio spagnola. La multa, quindi, è stata un monito rivolto ai club perché rispettino il regolamento in futuro.

Il provvedimento ha fatto tirare un sospiro di sollievo al Barcellona, nonostante il club catalano non abbia commentato in forma ufficiale la sanzione, mentre è stato vissuto dall'Atletico Madrid come una beffa. Lo confermano le parole del presidente del club allenato da Diego Simeone, Enrique Cerezo, che ha commentato con amara ironia la multa alla vigilia del derby contro il Real Madrid.

Li metto io i 300 euro con cui li hanno multati. Non è molto normale che il regolamento sia così. Se dovessi incontrare Griezmann? Lo saluterei.

Antoine Griezmann, 7 presenze e 3 reti in questo avvio di stagione con la maglia del Barcellona

Caso Griezmann, la protesta dell'Atletico Zamora: "Noi multati per 450 euro, il Barcellona per 300"

Se Cerezo ha liquidato l'affare Griezmann con una battuta pungente, da meno non è stato certo il mondo del web e dei social. Tra le migliaia di reazioni registrate a fronte di quella che è stata ritenuta dai più un'ammenda irrisoria in proporzione alle cifre circolanti nel mondo del calcio, non è passata inosservata quella di un club dilettantistico spagnolo: l'Atletico Zamora.

Y a nosotros 450€ por una alineación indebida en la última división del fútbol español. Gracias @rfef https://t.co/XER9Vq3i16 — Atlético Zamora (@Atco_Zamora) September 26, 2019

Il club castigliano è stato multato per 450 euro a causa dell'impiego di un calciatore con posizione irregolare nell'undici di partenza nel corso di una partita. Una cifra considerata spoporzionata rispetto alla sanzione comminata dal Barcellona. Posizione espressa dallo Zamora su Twitter:

E noi, che giochiamo nell'ultima divisione del calcio spagnolo, siamo stati multati di 450 euro per una formazione sbagliata. Grazie, RFEF.

Casi profondamente diversi, che però hanno fatto sorridere migliaia di utenti in rete. Non a caso, la simpatica protesta dell'Atletico Zamora ha raccolto in 24 ore più di 16mila like e oltre 7mila retweet.