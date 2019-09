A segno Mancosu (doppietta), Di Francesco e Calderoni.

di Redazione Fox Sports - 26/09/2019 11:42 | aggiornato 26/09/2019 14:47

SPAL-Lecce è stato il match che si è giocato al Paolo Mazza e valido per la 5ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono scesi in campo per riscattare la sconfitta dello scorso turno, maturata in casa del Sassuolo: 3-0 per i neroverdi. Una sconfitta nella scorsa giornata anche per il Lecce, che ha perso in casa 4-1 contro il Napoli.

Colpo esterno del Lecce che passa 3-1 grazie alle reti di Mancosu (doppietta) e Calderoni. La SPAL aprirà la prossima giornata giocando in casa della Juventus, sabato alle 15. Il Lecce, invece, ospiterà la Roma al Via del Mare, sabato alle 15. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di SPAL-Lecce 1-3: