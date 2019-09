Milan intrappolato nella rete: mai così pochi tiri in porta in 10 anni

Finisce 2-0 per i bergamaschi. Decidono le reti di Zapata e De Roon. Nel prossimo turno la Roma sarà impegnata in casa del Lecce, domenica alle 15. L'Atalanta giocherà invece al Mapei Stadium, ospitata dal Sassuolo, sabato alle 20.45. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Roma-Atalanta 0-2:

Roma-Atalanta è stata la prima gara del mercoledì di Serie A . Il match, valido per la 5ª giornata di Serie A, ha visto i giallorossi di Fonseca reduci dalla vittoria sul Bologna arrivata in extremis grazie alla rete di Dzeko. L'Atalanta, invece, ha pareggiato 2-2 l'ultima partita in casa contro la Fiorentina.

