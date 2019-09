Parma-Sassuolo è stata la gara valida per la 5ª giornata di Serie A che si è giocata questa sera al Tardini di Parma. I crociati sono scesi in campo dopo aver perso l'ultima gara contro la Lazio nello scorso turno. Una vittoria, invece, per il Sassuolo, che ha superato 3-0 la SPAL. I gialloblù passano nel finale grazie all'autogol di Bourabia. Nel prossimo turno il Parma giocherà il monday night di lunedì sera contro il Torino in casa. Il Sassuolo ospiterà invece l'Atalanta e giocherà l'anticipo del sabato sera al Mapei Stadium. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Parma-Sassuolo 1-0:

