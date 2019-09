A segno Pezzella, Chiesa e Bonazzoli.

di Redazione Fox Sports - 26/09/2019 09:01 | aggiornato 26/09/2019 09:44

Fiorentina-Sampdoria è stata la gara valida per la 5ª giornata di Serie A andata in scena all'Artemio Franchi di Firenze. I viola, reduci dal pareggio per 2-2 contro l'Atalanta, non centrano una vittoria da febbraio, mentre la Samp ha vinto lo scorso turno in casa contro il Torino, 1-0 il risultato finale.

Finisce 2-1 per la Viola che torna al successo in campionato dopo un digiuno infinito. A segno Pezzella, Chiesa e Bonazzoli. La Fiorentina giocherà contro il Milan nel prossimo turno di Serie A, domenica alle 20.45 a San Siro. La Sampdoria ospiterà invece l'altra milanese, l'Inter, sabato alle 18. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Sampdoria 2-1: