Sono costati circa 100 milioni di euro e ora sono esplosi: Zidane ha due armi in più per rilanciare il progetto blanco. E i tifosi già sono scatenati.

di Francesco Maria Bizzarri - 26/09/2019 16:38 | aggiornato 26/09/2019 16:43

Ed ecco qua, il Real Madrid in vetta alla Liga quando i blancos sembravano entrare nell’ennesimo periodo nero. La sconfitta di Champions League contro il PSG pare non aver lasciato traccia. Zidane contro l’Osasuna rivoluziona la squadra e lancia due baby che ora fanno la voce grossa: Vinicius e Rodrygo. I loro gol servono per salire in vetta solitaria.

Due brasiliani alla conquista di Madrid, orfana di beniamini da quando un certo Cristiano Ronaldo se n'è andato. E quando meno te lo aspetti, in una settimana particolare che fa da crocevia tra la batosta Champions e il derby di sabato contro l’Atletico, ecco che spuntano (finalmente) le promesse.

Vinicius è in Spagna già da un anno dopo il trasferimento dal Flamengo. Un po’ di squadra B, un po’ con i grandi. Un solo gol in Liga, poi è scomparso. Rodrygo invece non poteva sognare un debutto migliore: subito in rete davanti ai suoi nuovi tifosi. Che la sua storia abbia inizio.

Real Madrid, Vinicius e Zidane nel momento della sostituzione

Real Madrid, visto che baldi giovani? Classe brasiliana al servizio di Zidane

Due giovani brasiliani, due giovani promesse che iniziano a portare i frutti sperati. Il Real Madrid si coccola Vinicius e Rodrygo, i talenti presi per tornare a vincere con i lampi di classe che solo alcuni giocatori sanno regalare. Il piano B di Zidane contro l’Osasuna ha funzionato: turnover quasi totale, otto giocatori su undici rispetto alla sfida al PSG. Risparmia Hazard in vista del derby del Wanda Metropolitano contro l’Atletico e manda in campo Vinicius.

Ex Flamengo, dal 2018 in rosa. Costato 45 milioni, la somma della clausola. Poi altri 18 da dividere tra agenti e famiglia. Florentino Perez ha sborsato tanto per lui, quest’anno può essere il suo anno. Qualche fischio al Bernabeu se l’è pure beccato, poi il gol ha fatto esultare tutti. Un nuovo inizio per lui.

E Rodrygo? Ex Santos, classe 2001, in patria è il nuovo Neymar. Il Real ci si è tuffato immediatamente dopo le ottime prestazioni con il Peixe. È costato di più del connazionale (circa 55 milioni) e così le responsabilità aumentano. Ma non si è spaventato. Debutta con la maglia dei blancos al minuto 71’ prendendo proprio il posto di Vinicius. Gli basta pochissimo per andare in gol con un’azione personale. Ala veloce, tecnica, imprendibile. E la sua prestazione è già da record.

Diventa così il giocatore del Real che ha segnato il gol in Liga più veloce al debutto. Ci ha impiegato appena 95 secondi, superando così il record di David Beckham (124 secondi) nel suo esordio contro il Real Betis il 30 agosto del 2003. Il giovane brasiliano non sta nella pelle: