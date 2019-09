La squadra di Ancelotti ha concesso 9 gol in 5 partite di campionato e davanti sbaglia troppo. Inter e Juventus si allontanano: col Brescia è vietato sbagliare.

di Andrea Bracco - 26/09/2019 09:32 | aggiornato 26/09/2019 09:33

Poteva essere l'occasione per mantenersi in scia di Inter e Juventus, si è trasformata in una caduta fragorosa della quale bisognerà dimenticarsi il più in fretta possibile. Il Napoli perde in casa con il Cagliari e, alla vigilia, davvero pochi pessimisti avrebbero potuto immaginarsi uno stop del genere, soprattutto a tre giorni dalla bella vittoria di Lecce. Al Via del Mare gli Azzurri avevano giocato un calcio aggressivo ma attento, produttivo ed efficace, andando a sfruttare tutte le minime sbavature concesse dalla squadra avversaria. Contro i sardi ciò non è successo, con buona pace di Carlo Ancelotti, che a fine partita non ha potuto fare altro che incassare e masticare amaro.

Un'opportunità, si diceva. Già perché il Cagliari di oggi è una squadra in difficoltà, dilaniata dagli infortuni e - così come lo scorso anno - poco incline a sfoderare prestazioni incoraggianti lontani dalla Sardegna. Invece i rossoblu di Maran non hanno dovuto fare altro che aspettare l'occasione giusta per colpire, un'opportunità arrivata nel finale e sfruttata da Lucas Castro. Il gol del Pata ha fatto saltare il banco ed è anche costato un cartellino rosso per proteste a Kalidou Koulibaly, uno degli uomini che inizialmente Ancelotti aveva lasciato fuori in nome di un turnover utile a preparare al meglio la prossima tre giorni tra campionato e Champions League.

La sensazione è che però in campo il Napoli non abbia fatto tutto per vincere. Il primo tempo è stato giocato con troppa sufficienza, mentre nella ripresa Mertens e soci hanno dato vita a un vero e proprio arrembaggio che però non ha portato i risultati sperati. Il Cagliari si è limitato a difendersi bene, con tre linee di pressing strette e mantenendo alta l'intensità. Quando gli Azzurri hanno trovato sbocchi per colpire, a salire in cattedra ci ha pensato Olsen. E, quando lo svedese sembrava non poterci fare nulla, i legni hanno fatto il resto. I due pali colpiti nella ripresa gridano vendetta, ma va anche detto che un pareggio non avrebbe modificato molto il giudizio globale sulla partita.

Tutto lo sconforto dei giocatori del Napoli dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, arrivata nei minuti di un concitato finale per mano della rete segnata da Castro

Napoli, occasioni sprecate e troppi gol presi: col Brescia si torna a quattro?

I campanelli d'allarme suonano come non mai. In primis, in riferimento a una tenuta difensiva che sembra fare acqua da tutte le parti. Nelle prime 5 partite di Serie A, il Napoli ha subito la bellezza di 9 gol, una cifra impressionante se contiamo che l'Inter è ferma a 1 e perfino squadre come Genoa, Udinese e Verona hanno incassato meno reti della compagine partenopea. Che, dalla sua, ha però il miglior attacco del campionato. Evidentemente però ciò non basta: serve regolare il pacchetto arretrato e sperare che Manolas non commetta più errori simili alla distrazione avuta contro il Cagliari, quando non tenendo la linea ha mantenuto in gioco gli avversari regalando di fatto la vittoria ai rossoblu.

L'aver provato una difesa a tre ha sicuramente inciso, anche se solo in parte. L'aver voluto concedere spazio alle seconde linee è stato un messaggio che Ancelotti ha voluto dare a tutto l'ambiente, un monito di fiducia col quale cementificare ulteriormente lo spirito di gruppo. Certo è che la retroguardia a quattro dà più garanzie: contro Brescia e Genk gli esperimenti verranno probabilmente riposti in soffitta, almeno momentaneamente, in modo da arrivare alla sosta (prima c'è anche il turno casalingo contro il Torino) provando a non perdere ulteriore terreno da quelle davanti.

Ancelotti sulla partita: "Siamo dispiaciuti ma abbiamo concesso pochissimo"

Vecchie abitudini. Già lo scorso anno il Napoli aveva lasciato per strada punti in partite sulla carta abbastanza abbordabili. Oggi l'Inter sembra molto lontana e anche la Juventus pare aver qualcosa in più perché, contrariamente agli Azzurri, le altre big portano a casa anche i punti più sporchi e complicati. Ma Ancelotti predica calma:

Siamo molto dispiaciuti per il risultato, ma la partita è stata ben giocata. Abbiamo concesso pochissime ripartenze e alla fine siamo stati sorpresi. Ci siamo fermati per una mezza protesta per una trattenuta su Llorente, eravamo sbilanciati. Abbiamo creato, preso due pali, ci dispiace. Ma per noi è stata un’ottima partita.

La realtà però ci restituisce un Napoli poco incisivo, soprattutto nella prima parte di gara, dove le iniziative dei padroni di casa sono andate spesso a schiantarsi contro il muro alzato dalla retroguardia sarda:

Nel primo tempo il Cagliari si è difeso, noi abbiamo avuto due occasioni importanti. Comunque anche nella prima frazione abbiamo attaccato, con più equilibrio e senza la supremazia della ripresa, ma abbiamo attaccato.

Amaro il commento sull'espulsione di Koulibaly:

Non so cosa abbia detto. E’ paradossale che abbiamo avuto un’espulsione e un’ammonizione contro un’altra ammonizione quando è sembrato evidente che la squadra tosta sia stata il Cagliari e non noi.

E Insigne sbotta contro Marocchi: "Intensità da amichevole? Le tue opinioni fanno male..."

Nel postpartita Lorenzo Insigne si è reso protagonista, suo malgrado, di un piccato botta e risposta con Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport. L'ex centrocampista di Juventus e Bologna ha rimarcato a più riprese come alla squadra sia mancata intensità, scatenando la reazione del calciatore:

Tu sei stato un calciatore, sentire le tue opinioni fa male. L'intensità di cui parli ce la mettiamo anche a Dimaro. Se voi volete giudicarci così va bene, ma io non ho visto ciò che hai visto tu. Ho dato il massimo come tutti i miei compagni, il risultato ci ha penalizzato ma non possiamo guardare solo quello.

Parole forti, che sottolineano il nervosismo di un ragazzo che non sta passando un buon momento: