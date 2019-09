Scintille in diretta TV tra l'attaccante del Napoli e l'opinionista di Sky Sport.

di Redazione Fox Sports - 26/09/2019 10:08 | aggiornato 26/09/2019 10:13

Il Napoli cade a sorpresa in casa contro il Cagliari nel turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A. Nel post-partita c'è stato spazio per un'accesa discussione tra l'attaccante degli azzurri Lorenzo Insigne e l'opinionista di Sky Sport Giancarlo Marocchi che parlava di scarsa intensità messa in campo dai giocatori di Ancelotti, quasi fosse "un'amichevole estiva a Dimaro". Parole che non sono andate affatto giù al capitano dei campani che ha risposto:

Ancora insisti a dire amichevole? Noi anche quando facciamo le amichevoli a Dimaro mettiamo intensità. Queste tue opinioni dopo la partita fanno male . Secondo me è un'offesa nei confronti di un giocatore sentirsi dire che abbiamo giocato con la stessa intensità di un'amichevole a Dimaro. Se dobbiamo essere attaccati così dopo una partita... Io tutta questa poca intensità non l'ho vista. Se il tunnel lo facevo bene Insigne era un fenomeno. Se Insigne sbaglia un tunnel...