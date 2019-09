A sfidarsi per la realizzazione definitiva del nuovo stadio di Milano gli americani di Populous e il consorzio italoamericano Manica-Cmr Sportium: l'investimento complessivo supererà abbondantemente il miliardo di euro.

0 condivisioni

di Simone Cola - 26/09/2019 17:02 | aggiornato 26/09/2019 17:06

Da sempre Milano si divide calcisticamente tra Milan e Inter, tra rossoneri e nerazzurri, tra casciavìt e baùscia, due delle squadre più importanti d'Italia che ormai da tempo subiscono lo strapotere di una Juventus che ha iniziato il proprio ciclo vincente, che non accenna a finire, dopo essersi dotata di uno stadio di proprietà che ormai sembra imprescindibile per qualsiasi club abbia ambizioni di grandezza nel calcio moderno.

Per rialzare la testa e combattere il dominio bianconero, le due anime calcistiche di Milano si uniranno per dare vita al nuovo stadio cittadino, un impianto proiettato nel futuro che sostituirà San Siro e che dovrebbe permettere a rossoneri e nerazzurri di poter competere ad armi pari con la Juventus, che ormai guarda all'Europa ma potrebbe presto avere a che fare con una concorrenza che oltre al Napoli comprenderà nuovamente, e in modo stabile, anche Milan e Inter.

Nella mattinata di oggi i due club di Milano hanno presentato il rendering dei progetti rimasti in corsa riguardanti il nuovo San Siro, quello dello studio americano Populous e quello del consorzio Cmr Sportium in collaborazione con l'architetto americano David Manica. Due idee straordinariamente ambiziose e che prevedono un investimento complessivo pari a 1,23 miliardi di euro, cifra che servirà per la costruzione del nuovo impianto e dell'area commerciale adiacente.

Milan e Inter, ecco i due progetti finalisti per il nuovo San Siro

Abbandonata l'idea di ristrutturare San Siro, un piano che sarebbe durato tra i cinque e i sei anni e che avrebbe costretto entrambi i club a traslocare temporaneamente - con conseguenti gravi perdite dal punto di vista economico - Milan e Inter si lanciano nel futuro con un progetto che garantirà entrate importanti: tra stadio e distretto commerciale si parla di oltre 120 milioni di euro all'anno, a cui andranno ad aggiungersi i soldi derivanti dalla cessione dei diritti del nome e le entrate del museo del calcio cittadino che sorgerà nei pressi del nuovo impianto.

A contendersi la realizzazione dell'opera, come detto, due studi: Populous intende costruire un'enorme cattedrale, che trae ispirazione dal Duomo e dalla Galleria di Milano e che nelle intenzioni dello studio americano si manterrà in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. L'intenzione è di rendere il nuovo stadio cittadino il più sostenibile d'Europa, uno spazio capace di dare nuova energia alla città e fruibile da tutti i milanesi, il cui aspetto cambierà colore a seconda della squadra in campo e che in assenza di gare resterà bianco, vero e proprio monumento senza tempo, tra passato e futuro.

Sostenibilità e attenzione al verde sono principi propri anche del progetto Cmr Sportium, che con l'architetto americano David Manica ha precedentemente presentato il proprio progetto: due anelli idealmente sospesi in equilibrio e contrasto tra loro, due come le due squadre di Milano, che come nel caso di Populous portano a un disegno avveniristico ma allo stesso tempo rispettoso della tradizione. E se all'interno i sedili saranno vicini al campo, all'esterno la facciata si colorerà di rossonero e nerazzurro e presenterà la bellezza di 16mila pannelli che ritrarranno i volti dei tifosi. Il terreno di gioco di San Siro, storico, farà parte dell'area commerciale e sarà fruibile alla comunità.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni e l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, presenti all'evento, hanno ribadito che pur rappresentando uno straordinario pezzo di storia per la città, San Siro non era più capace di soddisfare le esigenze di squadre che ambiscono a imporsi anche in Europa né quelle di Milano, capitale economica d'Italia e allo stesso tempo capace di attirare ogni anno milioni di turisti. Ecco perché il nuovo stadio è diventato fondamentale: a questo punto bisogna solo capire se sarà la cattedrale proposta da Populous o i due anelli del consorzio Manica-Cmr Sportium.