Espulso nell'ultima gara dopo essere stato in campo appena 8 minuti, l'attaccante dovrà saltare il derby con il Real e si sfoga a fine partita con i giornalisti: "Perché Salva Sevilla non vi dice quello che ha detto a me?"

di Simone Cola - 26/09/2019 14:45

Nonostante la presenza sempre più frequente - a volte invadente - della tecnologia nel calcio moderno, qualcosa continua a sfuggire all'occhio elettronico. Sono le frasi e le provocazioni che da sempre i calciatori si scambiano in campo e che a volte possono causare reazioni eclatanti. La famosa testata che Zidane sferrò a Materazzi durante la finale dei Mondiali del 2006 è entrata nella storia, ma non è stata certo la prima reazione eccessiva agli insulti avversari: l'ultima in ordine di tempo arriva dalla Liga e ha come protagonista Alvaro Morata.

L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, tornato in Spagna a gennaio per cercare di rilanciarsi nell'Atletico Madrid dopo un'esperienza da dimenticare in Premier League con la maglia del Chelsea - 72 presenze e 24 gol in 18 mesi - sembrava avere iniziato la stagione nel migliore dei modi. Titolare nella prima giornata della Liga contro il Getafe, aveva deciso la gara con un bel colpo di testa in tuffo su cross di Trippier lasciando intendere a tutti di essere tornato lo splendido attaccante di un tempo.

Un fuoco di paglia, dato che dopo essere rimasto a bocca asciutta nella seconda giornata e aver saltato due gare per infortunio Morata si è trovato indietro nelle gerarchie di Simeone: dopo avergli concesso venti minuti contro il Celta Vigo il Cholo voleva ripetersi anche contro il Maiorca, ma la sua gara è durata invece appena 8 minuti, il tempo intercorso tra l'entrata in campo al posto di Diego Costa al 69esimo e l'espulsione per doppia ammonizione rimediata al 77esimo minuto in seguito a un duro scontro verbale prima con Xisco Campos e poi con Salva Sevilla.

Entrato in campo al 69esimo, Morata è stato ammonito con Xisco Campos dopo un parapiglia e poi ha reagito all'indirizzo di Salva Sevilla guadagnandosi il secondo giallo e la doccia anticipata.

Dopo aver abbandonato il campo scuro in volto, Morata si è sfogato duramente con i giornalisti prendendo di mira proprio il 35enne avversario, che a suo dire lo avrebbe apostrofato con parole irripetibili.

Perché Salva Sevilla non vi dice quello che ha detto a me?

Queste le parole gridate ai cronisti che chiedevano cosa fosse successo dall'attaccante, furioso e trascinato via quasi di peso dall'addetto stampa dell'Atletico Madrid. Una reazione, quella avvenuta prima in campo e poi fuori, che evidenzia il nervosismo e la frustrazione di un campione che dopo essersi imposto a livello planetario con la maglia della Juventus - 93 partite e 27 gol - era tornato al Real Madrid con grandi aspettative, frustrate però dal ruolo che Zidane aveva ritagliato per lui come vice-Benzema.

Così, nonostante la buonissima media-gol, Morata aveva deciso di accettare la corte del Chelsea e di mettersi alla prova in Premier League. Dove però le cose, complice un ambientamento mai riuscito e una serie di problemi fisici, non sono andate nel migliore dei modi. Il trasferimento all'Atletico Madrid, avvenuto nel calciomercato di gennaio, avrebbe dovuto significare per lui un nuovo inizio, ma ancora una volta l'attaccante si è ritrovato chiuso, prima da Diego Costa e Antoine Griezmann e poi dalla nuova coppia offensiva dei colchoneros formata dal centravanti brasiliano e da Joao Felix.

Squalificato, Morata non potrà scendere in campo nell'atteso derby di Madrid che sabato sera metterà di fronte al Santiago Bernabeu Real e Atletico, prima e seconda forza di una Liga dove il Barcellona arranca e che potrebbe essere il primo crocevia di una stagione che comunque sarà ancora lunga e piena di sorprese: stagione che avrebbe dovuto essere quella della rinascita di Alvaro Morata, che invece, per il momento, sarà costretto ad attendere ancora il suo momento.