Juventus, Sarri: "Vulnerabili in fase difensiva. Ok il palleggio"

Lutto per Alex Sandro che vola in Brasile: in dubbio per la Spal

Questo escludendo l'ipotesi di un cambio di modulo e il passaggio a una difesa a 3, più volte escluso dall'ex allenatore del Chelsea nel precampionato, sono queste le possibili soluzioni che Sarri sta valutando per ovviare a una forte emergenza nel reparto arretrato. In attesa del ritorno di un ormai indispensabile Alex Sandro.

Nella speranza di ritrovare Alex Sandro (ampiamente uno dei migliori dell'inizio di stagione della Juventus), Sarri deve però pensare a possibili alternative: l'unico terzino disponibile sarebbe Cuadrado, anche lui adattato. Le possibilità quindi sono schierare fuori ruolo Demiral o Emre Can, oltre a quella di mettere in campo dal primo minuto Beruatto proveniente dall'Under23.

Oltre al dolore personale di Alex Sandro, adesso Sarri dovrà pensare a come risolvere la grossa emergenza del suo reparto difensivo perché è molto difficile che il suo numero 12 riuscirà a essere a disposizione (o quantomeno al 100%) per il prossimo impegno di Serie A nell'anticipo di sabato contro la Spal.

L'ex giocatore del Porto infatti è stato informato della scomparsa del padre ed è subito volato in Brasile per ricongiungersi con la sua famiglia, ovviamente con l'autorizzazione da parte della società bianconera.

Una bruttissima notizia scuote l'ambiente della Juventus : ai bollettini negativi sulle condizioni fisiche di Danilo e De Sciglio pubblicati ieri dal club (che certificano come entrambi i giocatori non saranno disponibili fino a dopo la sosta del campionato) si è aggiunto un grave lutto familiare che ha colpito Alex Sandro.

