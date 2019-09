Limitare gli agenti e i prestiti tra i top club, in arrivo il nuovo regolamento FIFA che potrebbe rivoluzionare le norme del calciomercato internazionale.

Il FIFA's Football Stakeholders Committee ha approvato nuove normative per proteggere l'integrità del sistema calcistico, apportando modifiche significative ai regolamenti del massimo organo del calcio mondiale. Negli ultimi anni abbiamo assistito all'aumento di potere degli agenti dei calciatori, sempre più al centro delle trattative con margini di guadagno elevatissimi. Il primo cambiamento riguarderà proprio lo statuto che regola i trasferimenti dei giocatori che, insieme con il codice disciplinare etico, influirà anche sulla figura degli agenti calcistici. Questa modifica porterà ad un limite alle commissioni dei procuratori e ad un limite ai prestiti dei calciatori.

D'ora in poi gli agenti dei giocatori potranno rappresentare soltanto una delle tre parti che attuano un trasferimento (club venditore, club acquirente e il giocatore stesso), in sostanza non potranno intermediare sia per la squadra che vende che per quella che acquista.

Verranno apportati notevoli cambiamenti anche al tetto delle commissioni: 10% del prezzo di vendita per gli agenti dei club venditori, 3% della retribuzione dei giocatori per i suoi agenti e il 3% della retribuzione dei giocatori per gli agenti dei club acquirenti.

Limitazioni sui prestiti e la FIFA Clearing House

Nuove proposte sono in fase di sviluppo, come la reintroduzione di licenze obbligatorie per gli agenti (che avranno il dovere di formazione professionale), e un sistema di risoluzione dei conflitti FIFA tra procuratori, calciatori e club, la cosiddetta Clearing House che, fungendo da intermediario, garantirà il pagamento dei contributi di solidarietà secondo un criterio di trasparenza totale.

Novità importanti anche per quanto concerne i prestiti tra i top club, soggetti ad un maggiore controllo. Limitazioni quindi sui prestiti internazionali di giocatori di età pari o superiore a 22 anni: tali operazioni non potranno avvenire a scopo commerciale, ma soltanto a scopo sportivo. Inoltre a partire dalla stagione 2020/21 si avrà un massimo di otto prestiti internazionali (in entrata e in uscita) e nel 2022/23 si arriverà ad un massimo di sei. Il Task Force Transfer Systemper vuole porre fine al sistema, adottato da molti club, di tenere sotto contratto più di trenta giocatori.

Tutte queste misure appena approvate saranno presentate al Consiglio FIFA previsto per il 24 ottobre, con la chiara intenzione di divenire ufficiali dal 2020.