Nell'ultima stagione il portoghese ha calciato 24 punizioni per la Juventus senza trovare la rete. In Serie A ha fatto peggio soltanto Camillo Ciano del Frosinone, e adesso Pjanic avanza nelle gerarchie bianconere.

di Simone Cola - 26/09/2019 19:04 | aggiornato 26/09/2019 19:09

Nonostante il calcio sia uno sport estremamente opinabile, che lascia diritto di parola a chiunque e spazio a qualsiasi opinione, anche la più strampalata, sono davvero in pochi quelli che non concordano sul fatto che Cristiano Ronaldo sia stato e sia tutt'ora uno dei migliori giocatori al mondo: arrivato la scorsa estate in Serie A per indossare la maglia della Juventus, nonostante l'impressionante numero di record conseguiti in carriera il portoghese ha dimostrato tutta la sua classe trascinando il club bianconero in campo e fuori.

Quello che è stato definito "il trasferimento del secolo" ha proiettato la Juventus verso una nuova dimensione europea, diffuso il brand bianconero come mai prima e portato a un fatturato record: nella sua prima stagione in Italia Cristiano Ronaldo non ha deluso le aspettative, segnando 28 gol in 43 partite e distinguendosi anche in Champions League, suo terreno di caccia preferito, dove ha eliminato quasi da solo l'Atletico Madrid agli ottavi per poi arrendersi con i compagni all'Ajax nei quarti, un doppio confronto in cui comunque il campione portoghese è andato a segno sia all'andata che al ritorno.

Velocità, carisma, visione di gioco, potenza fisica, tecnica e fiuto del gol: nonostante stia per compiere 35 anni, Cristiano Ronaldo è un fenomeno a cui è molto difficile trovare difetti. Ma nessuno è perfetto, e a ricordare questo vecchio detto ci pensa il quotidiano spagnolo As: analizzando i dati, infatti, emerge un dato innegabile che colloca il campione portoghese al secondo posto tra i peggiori specialisti su calcio di punizione in tutta l'ultima Serie A. Peggio di CR7, 18 punizioni in campionato e 24 totali senza gol, ha fatto solo Camillo Ciano, trequartista del Frosinone retrocesso.

Miralem Pjanic abbraccia Cristiano Ronaldo: i due si dividono i calci di punizione nella Juventus, con esiti però ben diversi.

Cristiano Ronaldo ancora a secco su punizione: in A soltanto Ciano ha fatto peggio

Si tratta di numeri impietosi: Cristiano Ronaldo, che ancora non è andato a segno su punizione con la maglia della Juventus, si è preso la responsabilità di tirare 24 calci di punizione e in 15 occasioni il pallone ha finito per infrangersi sulla barriera, per 2 volte è finito fuori e in 7 casi è stato intercettato dal portiere avversario. In Serie A i tentativi sono stati 18, un numero spropositato considerando la presenza tra i bianconeri di specialisti come Pjanic e Dybala: come detto nessun gol, come Ciano che invece ci ha provato in 21 occasioni.

La questione è apparentemente sorprendente, dato che i calci di punizione di Cristiano Ronaldo sono diventati iconici: la partenza a gambe divaricate, la corsa furiosa, lo sguardo fisso, sono entrati nell'immaginario collettivo ed era lecito aspettarsi che dopo tanti tentativi in diverse occasioni il pallone sarebbe finito immancabilmente alle spalle del portiere avversario. Niente da fare invece, e andando a guardare nel dettaglio la carriera di CR7 scopriamo che non si tratta neanche di un record così sorprendente.

Già nell'autunno del 2018 infatti, mentre la Serie A si godeva il campione portoghese e metterne in dubbio le qualità sarebbe sembrato quasi sacrilego, Davide Pisoni de Il Giornale spiegava che in realtà il mito di Cristiano Ronaldo mago dei calci di punizione era stato ampiamente ingigantito dalla mitica aura che lo avvolge. A supporto della sua tesi il giornalista portava dei dati: 46 gol su punizione, su 699 tentativi, portava a una desolante media tiri/gol di 6,5%, un valore che da allora è ovviamente sceso ancora, visto che l'atteso gol su punizione con la maglia della Juventus non è ancora arrivato.

E se Allegri aveva intuito di avere in squadra specialisti migliori in questa particolare pecialità, lasciando a loro l'esecuzione delle punizioni da distanza ravvicinata, il problema si è ripresentato con Sarri in questo avvio di stagione: Cristiano Ronaldo vuole sbloccarsi, ma continua a non trovare il gol. Trovato invece da Miralem Pjanic contro il Brescia: con CR7 assente per infortunio il bosniaco ha deciso la sfida in favore della Juventus per poi esaltarsi sui social, dove ha affermato che in certe circostanze i compagni devono solo pensare a chi abbracciare dopo il gol.

Considerato uno dei migliori specialisti in circolazione, appresa l'arte delle punizioni da un grande maestro di questa specialità come Juninho Pernambucano, Pjanic fino a oggi si è diviso le punizioni con Cristiano Ronaldo nonostante la straordinaria differenza di media tentativi/gol. Difficile pensare che la storia possa andare avanti, impossibile che possa continuare quando le partite diventeranno da dentro o fuori e ogni occasione andrà sfruttata nel migliore dei modi. Dire di no a CR7 è complesso, ma la sensazione è che se la storia non cambierà a breve diventerà necessario.