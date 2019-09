Ospite come di consueto negli studi di Tiki Taka, Antonio Cassano ha affrontato diversi argomenti tra cui Paulo Dybala:

Dybala è un buon giocatore e continua a esserlo. Sento delle cifre astronomiche, che è un fenomeno, che è il nuovo Messi. Mi ricordo queste cose. Che questi offrono 100 milioni, quelli 200… Per me continua a essere un buon giocatore ma se la Juve deve puntare su Dybala, rischia di non vincere niente

Su Inter-Lazio:

La Lazio meritava la vittoria. L'Inter poteva anche perdere sei a zero ma ha fatto due tiri in porta e ha vinto la partita. Questi sono segnali positivi, perché se porti a casa i tre punti anche così, allora hai qualcosa di speciale. Queste vittorie portano entusiasmo e io lo dico dall’inizio del campionato. Lukaku non ha fatto la preparazione ma per Conte andrebbe in guerra. Appena entrerà in forma farà una valanga di gol. Ad Antonio non interessa il gioco, interessa il risultato e non prendere gol. Cari tifosi non aspettatevi il calcio champagne