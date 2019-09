E intanto Roman Reigns e Daniel Bryan provano a chiarire tra di loro.

25/09/2019

Al Chase Center di San Francisco, nel quartiere Mission Bay, in California, nuova puntata di WWE SmackDown. In programma per questo show, uno degli ultimi prima del debutto del roster blu su FOXSports, un chiarimento tra Roman Reigns e Daniel Bryan per risolvere i loro problemi.

Ma non è finita, perché la schedule della serata prevede anche un tag team match tutto al femminile, che metterà la coppia composta da Bayley e Sasha Banks di fronte a Charlotte Flair e Carmella.

Ma soprattutto la grande attesa per questa puntata di SmackDown di martedì 24 settembre 2019 è per il nuovo confronto tra Shane McMahon e Kevin Owens, che potrebbe portare a delle vere e proprie scintille.

WWE SmackDown, 24 settembre 2019

Questo e molto altro lo racconteremo come sempre qui, dove potrete trovare (qui di seguito) highlights ufficiali della WWE sulla serata.

Erick Rowan sconfigge Daniel Bryan

Dopo che Luke Harper si inserisce nella resa dei conti tra Daniel Bryan ed Erick Rowan, Roman Reigns rimette il discorso in parità e accetta di collaborare con Bryan.

Kofi Kingston parla del suo match con Brock Lesnar

Il campione della WWE si siede con Michael Cole per parlare in anteprima del suo prossimo match per il titolo contro Brock Lesnar a Friday Night SmackDown nella premiere FOX.

Chad Gable sconfigge Mike Kanellis

Mentre il finalista di King of the Ring parla della sua recente rivalità con King Corbin, Mike Kanellis interrompe e chiede un match a Chad Gable.

Elias si prende gioco di Chad Gable

Mentre Chad Gable celebra la sua vittoria su Mike Kanellis, Elias appare dal backstage con una canzone dedicata alla bassa statura del finalista del King of the Ring.

Sasha Banks e Bayley battono Charlotte Flair e Carmella

Dopo un violento attacco a Carmella che lascia da sola Charlotte Flair, Becky Lynch si precipita a confrontarsi con Sasha Banks e Bayley.

Shinsuke Nakamura sconfigge Ali

Ali cerca la vendetta per l'attacco subito la scorsa settimana da parte del campione intercontinentale e rivolge anche la sua attenzione a Sami Zayn.

The New Day batte The B-Team

Il New Day cerca di guadagnare slancio in un confronto con The B-Team.

The Kabuki Warriors sconfiggono Fire & Desire

Le Kabuki Warriors cercano di abbattere Fire & Desire mentre Mandy Rose si crogiola della sua recente apparizione in copertina di Maxim Australia.

Kevin Owens e Shane McMahon tentano di risolvere i loro problemi

Mentre Kevin Owens e Shane McMahon discutono della causa di KO, l'ex campione universale suggerisce una risoluzione in un Ladder Match nel giorno del debutto su FOX di Friday Night SmackDown.

Sasha Banks brutalizza Becky Lynch nel backstage

Mentre la campionessa di Raw Women parla con Kayla Braxton, The Boss attacca The Man e manda un avvertimento sul loro prossimo confronto a Hell in a Cell.