Sempre più decisivo l'attaccante colombiano, che dieci minuti dopo il suo ingresso in campo realizza il gol del vantaggio. De Roon sigla il raddoppio.

di Paolo Gaetano Franzino - 25/09/2019 21:02 | aggiornato 25/09/2019 21:05

Nella quinta giornata di Serie A, l'Atalanta si conferma bestia nera della Roma vincendo per 2-0 all'Olimpico. È il sesto risultato utile consecutivo della Dea in casa dei giallorossi, un filotto iniziato con l'1-1 dell'aprile 2015 e proseguito con due successi e altri due pareggi.

Dopo i due pirotecnici 3-3 della scorsa stagione, Gasperini esulta con i gol di Zapata e de Roon. Un risultato netto per la squadra nerazzurra, cambiata radicalmente dopo l'ingresso dell'attaccante colombiano. Nel finale l'olandese chiude i giochi mettendo in ginocchio i padroni di casa.

La Roma si ferma dopo tre vittorie di fila. Prestazione da rivedere per l'esordiente Smalling, alla prima in Serie A; delude pure il centrocampo: male Veretout, Cristante e Pellegrini.

Serie A, Roma-Atalanta 0-2: tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): P. Lopez 5.5; Fazio 5.5 (75' Kalinic 5.5), Smalling 5.5, Kolarov 5.5; Florenzi 5.5, Cristante 5, Veretout 5, Spinazzola 6 (55' J. Jesus 5.5); Pellegrini 5, Zaniolo 5.5 (65' Mkhitaryan 5.5); Dzeko 5.5. A disposizione: Fuzato, Mirante, Santon, Pastore, Diawara, Antonucci, Kluivert. Allenatore: Fonseca 5.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6.5; Toloi 6.5, Kjaer 6.5, Palomino 6; Hateboer 6.5, Freuler 6.5, de Roon 6.5, Castagne 6; Gomez 6.5 (87' Pasalic sv), Malinovskyi 5.5 (79' Gosens sv); Ilicic 6 (60' Zapata 7). A disposizione: Rossi, Sportiello, Masiello, Arana, Djimsiti, Ibanez, Barrow. Allenatore: Gasperini 6.5.

Arbitro: Irrati di Pistoia 6. Guardalinee: Passeri e Mondin. Quarto uomo: Giua. VAR: Banti. AVAR: Ranghetti.

Marcatori: 70' Zapata, 90' de Roon.

Note: ammoniti Kjaer, Zaniolo e Juan Jesus. Recupero: 2' pt, 3' st.

I migliori

Zapata 7

Quarto gol in Serie A, secondo consecutivo alla Roma. Entra al 60' e dieci minuti dopo segna il gol che vale il successo atalantino. Sempre presente nell'area giallorossa, colpisce il palo che avrebbe chiuso molto prima l'incontro.

de Roon 6.5

Solito dinamismo a centrocampo, impreziosisce la sua prestazione con la rete dello 0-2.

Toloi e Kjaer 6.5

Partita positiva per i due ex romanisti. Il brasiliano fatica all'inizio contro Spinazzola, ma il suo intervento su Zaniolo a porta vuota vale come un gol. Il danese non sfigura al suo ritorno all'Olimpico: in giallorosso non aveva lasciato buoni ricordi di sé, stavolta disputa un'ottima prestazione bloccando Dzeko. Cosa per niente semplice viste le recenti prestazioni del bosniaco.

I peggiori

Pellegrini 5.5

Un passo indietro rispetto alle sue ultime prestazioni. Svaria su tutta la trequarti per cercare la giocata decisiva, ma la difesa atalantina è attenta e riesce a coprirlo senza patemi.

Cristante 5

Regala un pallone a Ilicic nell'azione che costringe Smalling a compiere un grande intervento. Anche lui è un ex della gara, ma la sua prestazione non è come quella di Kjaer e Toloi.

Veretout 5

Anche lui è protagonista di un pallone perso in maniera sanguinosa, quello che regala all'Atalanta il gol dello 0-1 sul recupero di Gomez.