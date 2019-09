Grande prova dell'ex portiere della Roma, il messicano invece si vede poco in attacco.

Al San Paolo il Napoli cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A: Ancelotti si affida alla coppia Mertens-Lozano davanti, con Callejon e Insigne e supportarli sulle fasce. Anche Maran è a due successi di fila: il suo Cagliari arriva nel capoluogo partenopeo convinto e compatto, nella speranza di portare a casa punti salvezza. E ci riesce: a centrare il tris sono i sardi (9 punti nelle ultime tre), che battono i padroni di casa 1-0 grazie al gol di testa di Castro nel finale.

Nel primo tempo il Napoli fatica ad entrare nel cuore dell'area di rigore del Cagliari: ci riesce solo nei minuti finali, con un'imbucata perfetta per Insigne, che però viene murato da un attento Olsen in uscita. Per il resto, Mertens e compagni hanno fatto girare parecchio il pallone ma senza riuscire a concludere negli ultimi 16 metri. Il Cagliari, da parte sua, si è limitato sostanzialmente a difendere, con Simeone e Joao Pedro troppo isolati in avanti per creare dei veri pericoli a Meret.

Il Napoli sale nella ripresa e ci prova con più convinzione: Olsen mura Koulibaly su calcio d'angolo, poi Mertens colpisce il palo esterno con un gran destro. Llorente aggiunge peso all'attacco, fa sponde e sfiora anche il gol due volte (entrambe di testa, neanche a dirlo). Poi, alla fine, la doccia gelata: cross in mezzo di Nandez, Castro si inserisce e fa 0-1. Espulso Koulibaly per proteste, i padroni di casa spingono ancora ma non riescono a trovare il pareggio.

Serie A, lepagelle di Napoli-Cagliari

Napoli (4-4-2) : Meret 6, Di Lorenzo 6, Maksimovic 6 (46' Koulibaly 5), Manolas 6, Mario Rui 6.5; Callejon 5.5, Allan 5.5, Zielinski 6, Insigne 5.5 (74' Milik 6); Mertens 6.5, Lozano 5 (66' Llorente 6). All. Ancelotti 5

: Meret 6, Di Lorenzo 6, Maksimovic 6 (46' Koulibaly 5), Manolas 6, Mario Rui 6.5; Callejon 5.5, Allan 5.5, Zielinski 6, Insigne 5.5 (74' Milik 6); Mertens 6.5, Lozano 5 (66' Llorente 6). All. Ancelotti 5 Cagiari (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 5.5, Pisacane 7, Klavan 6.5, Ljkogiannis 6; Nandez 6.5, Oliva 6, Rog 5.5 (72' Castro 7); Ionita 6; Joao Pedro 5.5 (91' Ceppitelli s.v.), Simeone 6 (74' Cerri 6). All. Maran 7

I migliori

Olsen 7

L'ex giallorosso al San Paolo è insuperabile: Olsen nel primo tempo mura Insigne e nella ripresa compie un grandissimo intervento su Koulibaly. Partita da 7 per lui, che conquista così un posto tra i migliori in campo della serata.

Pisacane 7

Gioca da difensore centrale e gioca bene: chiamato a fermare i temibili attaccanti di Ancelotti, Pisacane non si scompone e gioca una partita di livello. Nella ripresa salva i suoi dopo una sponda di Llorente sulla quale si stava avventando Insigne.

Castro 7

Entra, si inserisce, segna e permette al Cagliari di portare a casa tre punti al San Paolo: what else?

I peggiori

Lozano 5

Partita piuttosto deludente per il messicano: spesso è a terra, in attacco non riesce a dialogare bene con i compagni e nel complesso risulta poco "pesante" l' davanti. E Ancelotti decide di richiamarlo in panchina nella ripresa a favore di Llorente.

Koulibaly 5

Il contrario di Castro: entra, la squadra subisce gol e lui si fa espellere. Serata da dimenticare, e salterà anche la prossima. Una brutta notizia in più per Ancelotti, che era stato costretto a rinunciare a Maksimovic a metà partita causa infortunio.

Gli allenatori

Ancelotti 5

Il suo Napoli ci prova in tutti i modi nella ripresa, ma il Cagliari riesce a chiudersi bene. Una sconfitta sicuramente severa per i partenopei, ma il Napoli doveva fare di più: una squadra che punta al primo posto in Serie A non può permettersi di perdere punti del genere lungo il cammino.

Maran 7

Primo tiro in porta della partita, primo gol: il suo Cagliari al San Paolo è cinico e spietato, si difende con tenacia e si tiene stretto il pari. Poi, però, appena fiuta la possibilità di fare il colpo grosso, ecco la rete segnata dal duo Nandez-Castro: assist del primo, rete del secondo, che regala ai suoi la terza vittoria consecutiva in Serie A.