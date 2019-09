Serie A, pagelle Inter-Lazio

Basta una rete dell'esterno destro dopo 23 minuti per lasciare i nerazzurri al primo posto in classifica: biancocelesti belli a vedersi, ma poco efficaci.

25/09/2019

Il big match della quarta giornata di campionato se lo aggiudica l'Inter di Antonio Conte, che sconfigge la Lazio e si conferma capolista della Serie A a punteggio pieno. L'equilibrio della gara si interrompe al 23', quando D'Ambrosio riesce a capitalizzare al meglio la prima occasione dei nerazzurri. Da esterno a esterno, su cross dalla sinistra di Biraghi, il laterale di destra riceve anticipando un Jony in grande difficoltà (non assistito nemmeno da Strakosha, che sarebbe potuto uscire) e segnando da pochi passi.

L'Inter si porta così sull'1-0, ma non trascorrono nemmeno 60 secondi che la Lazio ha già l'occasione per pareggiare: Correa, ispirato da Caicedo, di prima intenzione prova a sorprendere Handanovic con un tiro a giro sul secondo palo. Il portiere sloveno però non si fa trovare impreparato e inizia la sua personalissima sfida con tutti i giocatori biancocelesti.

La squadra di Conte reagisce con un mancino da fuori area di Lukaku terminato di poco a lato. Un unico lampo, poi è la Lazio a fare la gara, provandoci a ripetizione con Correa (due volte) e poi con Bastos, in finale di partita (sempre su assist di Caicedo), ma trovando sulla sua strada un Handanovic in serata di grazia. Nella ripresa la tuta da Spiderman la indossa però Strakosha, che dopo un'ora di gioco (con Immobile entrato in campo al posto dell'attaccante ecuadoriano) si esibisce in una doppia parata miracolosa, prima su Barella e poi su Politano. La Lazio ci riprova con Correa, ma ancora una volta il suo tiro è debole e ben parato da Handanovic. Con il passare dei minuti l'Inter prova ad addormentare la gara e la scelta di Inzaghi di togliere Caicedo (il migliore) aiuta i nerazzurri nel loro compito, lasciando scivolare la partita verso il triplice fischio.

D'Ambrosio sblocca Inter-Lazio di Serie A

Serie A, pagelle Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic 7,5; Godin 6,5, de Vrij 6,5, Skriniar 6,5; D'Ambrosio 7, Vecino 5,5 (57' Sensi 6), Brozovic 6,5, Barella 6,5, Biraghi 6; Politano 6 (77' Lautaro Martinez 5,5 ), Lukaku 6 (83' Sanchez s.v.). A disp.: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Asamoah, Candreva, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Gagliardini. All.: Antonio Conte 6,5.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Bastos 6,5; Lazzari 5,5, Milinkovic 5,5 (73' Berisha 6), Parolo 6, Luis Alberto 6 (65' Lucas Leiva 5,5), Jony 5; Correa 5,5, Caicedo 6,5 (53' Immobile 5,5). A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Lulic, Cataldi, Adekanye. All.: Simone Inzaghi 5.

I migliori

Handanovic 7,5

Sfoggia la sua versione migliore, quella da muro invalicabile. Il portiere sloveno è impressionante quando risponde ai tiri di Correa (due volte) e Bastos nel primo tempo, sempre padrone dell'area di rigore. Diventa quasi avvilente per i giocatori avversari trovarselo di fronte in serate come questa.

D'Ambrosio 7

Quel palo contro il Milan colpito da pochi passi gli era rimasto sullo stomaco, così D'Ambrosio dimostra di aver aggiustato la mira, sbloccando il match con un grandissimo inserimento e sfruttando la marcatura approssimativa di Jony.

Caicedo 6,5

È la mossa a sorpresa che ha portato alla panchina iniziale di Immobile e di certo non si può dire che Inzaghi abbia dato fiducia a un semplice comprimario. L'attaccante ecuadoriano non sarà un bomber, ma il suo gioco per la squadra è evidente, visto che tutte le occasioni della Lazio nascono dai suoi piedi. La sostituzione (molto discutibile) con Immobile non arriva certo per suoi demeriti.

I peggiori

Jony 5

Inserito in campo a sorpresa al posto di capitan Lulic, lo spagnolo avrebbe dovuto sfruttare la sua maggiore qualità per tentare di mettere in difficoltà D'Ambrosio. A trovare dei problemi però è l'ex Malaga, che soffre particolarmente in fase difensiva ed è colpevole in occasione della rete del vantaggio di D'Ambrosio.

Correa 5,5

Handanovic è un mostro, ok. Ma anche lui ci mette del suo. Si crea delle occasioni a ripetizione, ma quando arriva al momento di concretizzarle gli manca sempre quell'istinto da serial killer dell'area di rigore. Quello che gli consentirebbe di compiere il salto di qualità e diventare uno dei migliori giocatori di questa Serie A.

Vecino 5,5

Impreciso e inconcludente, tanto da meritare anche dei mugugni da parte del suo stesso pubblico all'ennesimo pallone sbagliato. Antonio Conte, che lo aveva scelto per garantire più fisicità al centrocampo, lo sostituisce dieci minuti dopo l'intervallo per fare spazio e Sensi.