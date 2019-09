I bianconeri vincono 2-1 in rimonta grazie alla rete decisiva di Pjanic. Nel prossimo turno il Brescia sarà ospite al San Paolo contro il Napoli, nel lunch match di domenica 29 settembre alle 12.30. La Juventus giocherà invece sabato pomeriggio alle 15, in casa contro la SPAL. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Brescia-Juventus 1-2:

Brescia-Juventus è stato l'anticipo del martedì sera valido per il 5º turno di Serie A . I padroni di casa sono scesi in campo dopo aver espugnato la Dacia Arena nella scorsa giornata, 1-0 contro l'Udinese. Una vittoria anche per i bianconeri di Sarri, che si sono imposti 2-1 sul Verona non senza soffrire.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK