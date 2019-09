L'uomo, un 35enne incensurato e non appartenente a gruppi organizzati, è stato individuato dalle telecamere interne di Marassi.

di Andrea Bracco - 25/09/2019 12:09

Sono settimane complicate quelle che sta passando attualmente il calcio italiano. Alcuni giorni fa la Procura di Torino, in collaborazione con la Digos piemontese, ha arrestato 12 persone con l'accusa di aver messo sotto scacco la società Juventus tramite una fitta rete di ricatti ed estorsioni, una sorta di associazione a delinquere della quale la società bianconera è in scacco ormai da anni. Che gli stadi nostrani siano ricettacolo di violenza, criminalità e stupidità è ormai cosa risaputa. L'ultimo episodio in ordine cronologico arriva da Genova, più precisamente dallo stadio Marassi.

Domenica scorsa nel capoluogo ligure si stava giocando la partita tra Sampdoria e Torino, valida per il quarto turno di Serie A, quando dalla curva situata al fianco del settore ospiti uno sparuto numero di tifosi blucerchiati ha pensato bene di festeggiare la prima vittoria in campionato mimando il volo di un aereo verso i fan granata che stavano abbandonando l'impianto. Il riferimento è chiaro: non è un mistero di come tante, troppe volte, i tifosi del Torino vengano accolti in giro per l'Italia da cori di scherno sulla tragedia aerea di Superga, quella che nel lontano 1949 ha spazzato via dalla faccia della Terra un'intera generazione di fenomeni.

Nei tempi in cui la tecnologia ci accompagna ovunque il gesto non è passato inosservato. Alcuni tifosi presenti nel settore ospiti hanno filmato e documentato l'accaduto, pubblicando poi le immagini sui social network. L'istantanea è finita dritta sulla scrivania del questore di Genova che, grazie all'infaticabile lavoro portato avanti dagli agenti della Digos, è riuscito a risalire all'identità della persona. Il 35enne in questione pagherà caro per il suo gesto: nonostante non abbia precedenti penali e non faccia parte della tifoseria organizzata, verrà condannato a due anni di DASPO.

Alcuni resti dell'aereo su cui viaggiava il Grande Torino, schiantatosi sulla collina di Superga il 4 maggio 1949: ancora oggi questa tragedia viene irrisa e oltraggiata in molti stadi italiani

Il resto del meticoloso lavoro lo ha fatto il servizio di telecamere installato all'interno di Marassi, che ha ripreso parecchi minuti precedenti e successivi all'ignobile gesto. Il caso di quest'uomo, che adesso non potrà accedere per due anni ad alcuna manifestazione sportiva, rientra nel giro di vite che le autorità competenti hanno imbastito per evitare che negli stadi si ripetano episodi come questo. Combattere contro ogni tipo di discriminazione è l'obiettivo anche della Lega Serie A, decisa a precisare con fermezza di non essere più disposta a tollerare il fatto che tragedie sportive di questa portata vengano infangate nel nome di uno sport.

L'ignobile gesto visto al #Marassi in occasione di #SampdoriaTorino non c'entra con lo sport. Rispetto per il grande @TorinoFC_1906 e per i suoi tifosi. #Superga #NeiNostriCuori — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 23, 2019

Non è passato molto tempo da quando la medesima sorte toccò anche a un tifoso della Juventus, inibito per lo stesso motivo. Va però anche precisato come, se da una parte il calcio italiano deve - e, probabilmente, dovrà - accettare il fatto che certi atteggiamenti sono difficili da combattere - dall'altra ci sono società che hanno mostrato solidarietà al Torino e ai suoi tifosi. Per esempio, il Pescara ci ha tenuto a far sentire la propria vicinanza al club granata, specificando come la caduta del Grande Torino è stata e sempre sarà un patrimonio storico del nostro paese.