Il tecnico portoghese amaro: "Abbiamo faticato a entrare in partita, sono mancate le connessioni tra il centrocampo e Dzeko". Gasperini gongola: "Zapata decisivo".

di Paolo Gaetano Franzino - 25/09/2019 21:57 | aggiornato 25/09/2019 22:01

La Roma cade all'Olimpico per mano dell'Atalanta, che si aggiudica la sfida grazie alle reti di Zapata e de Roon. Uno 0-2 che pesa tanto sulle ambizioni dei giallorossi, reduci da tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. Stavolta la concretezza dei nerazzurri ha avuto la meglio.

La squadra di Gasperini rialza la testa dopo un inizio di stagione balbettante; il terzo successo stagionale permette ai nerazzurri di superare proprio la Roma nella classifica di Serie A. Può esultare il tecnico della Dea, bravo nel cambiare il match con l'inserimento di Zapata, in panchina fino al 60'.

Dall'altra parte, è stato un Fonseca poco convincente. Il passaggio al 3-4-2-1 non ha funzionato: i capitolini hanno perso quelle accelerazioni sulle fasce che erano risultate decisive nelle partite contro Sassuolo e Istanbul Basaksehir.

Prima sconfitta stagionale per Paulo Fonseca

Prima sconfitta per la Roma, le parole di Fonseca

Si parla subito del cambio tattico:

Innanzitutto bisogna ammettere che l'Atalanta è stata superiore a noi. Abbiamo sofferto sulla loro marcatura e non abbiamo trovato soluzioni o spazi. Volevamo tenere la palla ma non siamo riusciti a pressare alti. Fino al primo gol la squadra era parsa sicura.

Perché questa poca brillantezza in fase offensiva?

Il nostro centrocampo ha faticato a entrare in partita e a creare una connessione con Dzeko.

Una domanda sullo stato d'animo della squadra dopo il primo KO:

Bisogna rimanere equilibrati, non eravamo i migliori e non siamo i peggiori. Non è un dramma, bisogna pensare alla prossima partita analizzando questa sconfitta.

Spazio per un giudizio su Smalling, all'esordio con la Roma:

Ha giocato in maniera positiva, ma quando si perde perdiamo tutti insieme.

Infine, un parere sul percorso dell'Atalanta in Champions League: nella prossima gara i nerazzurri affronteranno lo Shakhtar Donetsk, ex squadra di Fonseca.

Affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile ma non voglio fare pronostici.

Gasperini: "Fatta una gran gara, Zapata determinante"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini

Felice, al contrario, Gian Piero Gasperini, che già a Sky aveva elogiato la partita di Duvan Zapata e parlato dell'interesse estivo da parte della Roma:

Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che a me piace molto. L'ingresso di Zapata è stata la mossa determinante, finora non aveva mai saltato una partita e quindi era necessario che riposasse. Per fortuna è stato decisivo. L'interesse della Roma? Ci possono essere tentazioni, l'amore reciproco tra me e Bergamo mi ha fatto rimanere.

Argomenti approfonditi nella sala conferenze dello stadio Olimpico:

Nelle ultime gare Zapata aveva accusato un po' di fatica. L'altra volta ha riposato Ilicic: la panchina conta molto, specie in queste giornate. Rifiuto alla Roma? Non c'è stato un vero no, ma una serie di situazioni che si sono create. Per me tuttavia andare via da Bergamo sarebbe stato un gesto di ingratitudine verso i tifosi.

Una partita ben giocata dall'Atalanta, come dimostrano anche i palloni recuperati: 77 a 49 per i nerazzurri.

I numeri contano fino a un certo punto, comunque oggi abbiamo fatto una buona gara anche dal punto di vista atletico. La difesa a tre della Roma? Già nelle ultime partite attaccava con un solo terzino, non mi ha sorpreso perché eravamo preparati per tutte le situazioni. Ma non credo sia stata questa la causa della sconfitta dei giallorossi.

