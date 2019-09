Un filmato inchioda un tifoso protagonista di cori e insulti antisemiti nel corso di una partita della Premier League 2019/2020: il club gli impedirà l'accesso al London Stadium a vita.

di Luca Guerra - 25/09/2019 09:14 | aggiornato 25/09/2019 09:15

Mentre in Italia si cercano contromisure efficaci alla problematica del razzismo negli stadi, denunciata pubblicamente anche dal presidente della FIFA Gianni Infantino durante il suo intervento al Best FIFA Football Award 2019 di Milano, in Premier League hanno le idee ben chiare su cosa fare contro chi adotta toni irrispettosi legati a colore della pelle negli impianti che ospitano le partite del massimo campionato inglese.

Per conferme, rivolgersi al West Ham. Il club londinese è partito con il piede giusto nella Premier League 2019/2020: terzo posto condiviso con Arsenal e Leicester, attestato dalla vittoria interna per 2-0 ottenuta nell'ultimo turno sul Manchester United. Percorso evidentemente diverso rispetto allo scorso anno, quando gli Hammers iniziarono la stagione con quattro sconfitte in altrettante partite.

L'annata 2018/2019, conclusa dal West Ham al decimo posto, è tornata nei pensieri del club per ragioni extracalcistiche: il club è stato infatti messo al corrente della diffusione in rete di un filmato che vedeva protagonista un tifoso di cori e insulti antisemiti nel corso di una partita risalente alla scorsa edizione della Premier League. L'uomo è stato individuato grazie ad un video apparso sui social lunedì, come spiegato dalla società in una nota ufficiale:

Siamo disgustati dai contenuti di un video che circola sui social media da lunedì sera, girato verso l'inizio della stagione 2018-19. Non c'è posto per tutto questo nel nostro club.

Premier League 2018/2019, una partita interna giocata dal West Ham

Premier League, West Ham in tackle sui razzisti: "Tolleranza a zero, banditi a vita"

Alle parole, affidate al profilo Twitter del club, sono presto seguiti i fatti. Il West Ham ha infatti bandito a vita il tifoso, individuato grazie alla collaborazione con la polizia metropolitana, dal proprio impianto di gioco. L'uomo non potrà mai più mettere piede al London Stadium, inaugurato nel maggio 2012, come sostenitore degli Hammers:

Abbiamo preso provvedimenti immediati per identificare l'autore del reato e successivamente abbiamo consegnato le nostre prove alla polizia. Inoltre, la persona interessata sarà bandita a vita dallo stadio di Londra.

Last night the club was made aware of a disgusting video of a West Ham fan making racist remarks at a match early last season. Today, the club handed evidence to the police and banned an individual for life from our stadium. No place for it at our club. https://t.co/nKI7q69EAE — West Ham United (@WestHam) September 24, 2019

Un video "disgusting", per dirla con l'aggettivo scelto dal West Ham nella nota stampa di condanna dell'accaduto. Il club londinese ha preso la vicenda di petto, come da tempo fa ormai l'intero movimento calcistico della Premier League. La lotta al razzismo e alle discriminazioni passa da una ricetta semplice quanto efficace: