Il tedesco, solo 70 minuti in Premier League, è sceso in campo ieri sera contro il Nottingham Forest grazie al turnover, ma la larga vittoria è maturata dopo la sua sostituzione.

di Alberto Casella - 25/09/2019 14:01 | aggiornato 25/09/2019 14:02

Quanto tempo è che Mesut Özil non gioca una serie di partite decisamente memorabili o almeno degne di essere ricordate? Se i suoi gol li ha sempre fatti, è sugli assist che ha costruito fama e carriera: 8 volte in doppia cifra nei passaggi smarcanti per far segnare i compagni su 9 campionati disputati fra il 2008-09 e il 2016-17, il trequartista tedesco è sceso a 9 la stagione seguente e addirittura a 2 nell'ultima.

Una caduta verticale che sembra non avere spiegazione, a meno che non si decida di tirare in ballo il nome di Unai Emery, il tecnico basco che dall'estate 2018 ha preso il posto di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal. Certo, era stato il francese a volerlo fortemente con sé all'Emirates, ma tutto sommato la spiegazione non regge.

O almeno non regge da sola. Sì, perché con Emery il trequartista tedesco ha sì giocato un po' meno che con monsieur Arsene, ma non così tanto da giustificare un tale calo di prestazioni e di rendimento: 5 gol e 2 assist in 24 match di Premier League e 1 gol e 1 assist in ben 10 presenze nell'Europa League la stagione scorsa. E in estate è pure arrivato Ceballos dal Real Madrid.

Era stato Arsene Wenger a volere fortemente Özil all'Arsenal

Özil furioso: è sempre più ai margini dell'Arsenal

È proprio lo spagnolo, che pochi mesi fa ha fatto lo stesso percorso - dal Bernabeu all'Emirates - compiuto da Mesut nel 2013, ad averlo sostituito nelle gerarchie di Emery. In questa stagione, infatti, il tedesco è stato schierato soltanto una volta nei primi sei turni Premier League - 71 minuti giocati - e poi non è stato nemmeno convocato - riposo precauzionale - per l'esordio in Europa League sul campo dell'Eintracht Francoforte.

Quella di ieri sera poteva essere la sua occasione di riscatto. In campo dal primo minuto nel terzo turno - primo per i Gunners - di EFL Cup contro il Nottingham Forest, Özil guidava da capitano una formazione zeppa di ragazzini, di riserve e di giocatori che, rientrando da diversi infortuni, avevano bisogno di mettere minuti nelle gambe. Ma, nonostante la sonante vittoria per 5-0, le cose non sono andate esattamente come sperava: dopo oltre un'ora di gioco, infatti, i Gunners conducevano solo per 1-0 grazie alla rete del giovane brasiliano Martinelli. Così, per non rischiare figuracce, Emery ha deciso che era giunto il momento di cambiare qualcosa.

Özil, nero in volto, esce dal campo: pochi secondi dopo Holding realizzerà il 2-0, aprendo al 5-0 finale

La faccia di Mesut quando al 70' ha visto il suo numero 10 illuminarsi di rosso sulla lavagnetta del quarto uomo era tutto un programma. Poi gli è andata ancora peggio perché con Ceballos in campo al suo posto l'Arsenal è decollato annichilendo il Forest con 4 gol in 20 minuti. Tutti felici, da Emery, alla vittoria più larga da quando è sulla panchina dei Gunners, a Rob Holding, in gol al rientro dall'operazione al crociato fino a Martinelli, che ha realizzato una promettente doppietta, e a Bellerin, a sua volta assente da ben 8 mesi e autore di un assist per Willock. Tutti contenti, insomma, tranne Özil che a 31 anni, con media e tifosi che cominciano a rinfacciargli uno stipendio che viaggia sui 20 milioni di euro all'anno, è sempre più ai margini della squadra e potrebbe aver esaurito i bonus a sua disposizione.