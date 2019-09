Roberto Mancini ha inserito il nome del centrocampista del Boca tra i preconvocati per la prossima partita degli Azzurri: DDR potrebbe tornare all'Olimpico, dove ha scritto la storia.

di Luca Guerra - 25/09/2019 13:20

A 23 mesi dall'ultima volta, Daniele De Rossi può tornare a vestire la maglia della Nazionale. La notizia arriva dalla lista dei preconvocati emessa dal commissario tecnico Roberto Mancini in vista dell'impegno che vedrà gli Azzurri ospitare la Grecia sabato 12 ottobre allo stadio Olimpico di Roma, partita che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2020.

Il regolamento vuole che i giocatori all'estero siano allertati con largo anticipo rispetto a quelli militanti in Serie A. Così, nel listone studiato da Mancini è ricomparso anche il nome dell'ex centrocampista della Roma, oggi dall'altra parte dell'Oceano. De Rossi, 117 presenze e 21 gol in Nazionale, potrebbe così tornare allo stadio Olimpico, dove ha messo piede l'ultima volta il 26 maggio 2019. Notte di lacrime e saluti a una maglia, quella della Roma, indossata per tutta la vita. In mano un biglietto aereo per l'Argentina e Buenos Aires.

Con la maglia del Boca - cinque presenze e una rete all'attivo - De Rossi ha dimostrato di essere ancora in forma per rendersi utile alla causa di Mancini, che studia intanto la rosa dei papabili per la partecipazione a Euro 2020. Il talento di Barella, Verratti e Sensi, uniti alla solidità di Jorginho, rappresentano rilevanti garanzie. Il Ct vuole però regalare a De Rossi un'altra presenza in Nazionale, nella "sua" Roma. L'unico ostacolo è un sovraccarico muscolare che l'ha costretto a fermarsi qualche giorno fa. Se recupererà, DDR potrà tornare a casa con la maglia azzurra. E, c'è da starne certi, tantissimi tifosi romanisti nel caso andranno all’Olimpico il 12 ottobre per abbracciarlo.

Roma, Daniele De Rossi nel giorno dell'addio alla squadra giallorossa il 26 maggio 2019

Nazionale, De Rossi is back: l'ultima volta furono lacrime contro la Svezia

Per De Rossi, quello di Roma sarebbe un ritorno in Nazionale a quasi due anni dall'ultima apparizione. Che evoca ricordi amari. 10 novembre 2017, stadio di Stoccolma: titolare nell'Italia di Ventura, sconfitta 1-0 con gol di Johansson su tiro deviato proprio dal centrocampista classe 1983 alle spalle di Buffon. Ko decisivo, che gli Azzurri non seppero poi ribaltare tre giorni dopo a Milano, sancendo di fatto la clamorosa qualificazione per i Mondiali 2018 in Russia.

Di quella serata milanese, tra le lacrime di veterani come Barzagli e Buffon, si ricordano anche quelle di De Rossi. Rimasto in panchina a guardare per tutta la partita e non per scelta tecnica. Ventura avrebbe voluto inserirlo in campo, ma lui si rifiutò e propose all'ormai ex commissario tecnico di inserire Insigne. "Dovemo vince, non dovemo pareggià" fu il suo labiale colto dalle telecamere. De Rossi non entrò in campo, Insigne nemmeno. Tutti sanno come è andata a finire. Il 12 ottobre DDR potrà riavvolgere il nastro e cancellare quelle immagini sportivamente dolorose, raccogliendo l'abbraccio della sua città.