La crisi di Piatek dovuta alle difficoltà ad assimilare le idee di Giampaolo. In crisi però al momento c'è tutto il reparto offensivo.

di Franco Borghese - 25/09/2019 12:20 | aggiornato 25/09/2019 12:25

Qualcosa non va. E i numeri, impietosi, sono lì a dimostrarlo. Il Milan fatica, fatica tremendamente. A vincere, a fare punti, ma soprattutto a tirare in porta. Quello il problema principale. Da lì, a cascata, nascono le altre difficoltà. A osservatori poco attenti può sembrare che la soluzione la debba trovare Piatek: al momento il polacco fatica a segnare, sembra spaesato e forse lo è veramente: che il Pistolero venga rifornito da Suso, da Leao o da Rebic il prodotto non cambia. Al momento spara a salve.

In realtà però il problema è un altro, ancor più profondo: il Milan non è sfortunato perché crea e non finalizza, è proprio la costruzione offensiva a non essere sufficiente. Gravemente insufficiente. Al punto che negli ultimi 10 anni mai i rossoneri hanno calciato così poco in porta nelle prime 4 partite di campionato (appena 8 volte). Al momento, fra l'altro, la squadra di Giampaolo condivide con Sampdoria e Udinese l’ultimo posto nella classifica dei gol fatti, con i bianconeri che almeno possono vantarsi di aver segnato sempre su azione.

Il Milan no: un colpo di testa di Calhanoglu e un rigore di Piatek. Questi gli unici due acuti in quattro giornate. Se è con l’allenamento che il tecnico doveva far crescere il gioco (e far assimilare la tattica), per ora non ha funzionato. Eppure Giampaolo è bravissimo a dare alle sue squadre un’ampia gamma di soluzioni offensive. Per questo il timore è che il problema sia di uomini più che di tempo.

Milan, preoccupano i problemi sotto porta

Contro il Torino il tridente dovrebbe essere più o meno lo stesso del derby. Piatek sostenuto da Suso trequartista e affiancato da Leao. Questo per dare stabilità al reparto. Attenzione però a Rebic, che Giampaolo considera più adatto per affrontare la difesa granata rispetto a Leao. Anche questa scelta farà capire se per il tecnico il problema offensivo si risolverà semplicemente dando tempo al tempo o se invece c'è bisogno di trovare gli uomini giusti. Un dato può però rincuorare i tifosi milanisti: le squadre di Giampaolo sono spesso partite a rilento: nel 2006 il suo Cagliari aveva conquistato appena 2 punti, il suo Cesena, nel 2011, era ancora fermo a 0. L'Empoli, nel 2015, arrivò a 4. Nulla di esaltante. E perfino il primo Milan di Allegri, quello che vinse lo Scudetto, partì con soli 5 punti conquistati dopo 4 giornate.

Quel che è certo però è che qualcosa bisogna cambiare. Dopo 4 giornate di campionato l'ultimo Milan di Gattuso (non particolarmente offensivo) aveva segnato 7 gol e tirato 27 volte nello specchio, e tre delle quattro avversarie erano state Napoli, Roma e Atalanta. Nei quattro anni di Allegri il minimo prodotto erano stati 4 gol ma serviva solo aggiustare la mira: le conclusioni in porta erano state 25. Il più alto numero di gol fatti spetta al Milan di Inzaghi: 10 su 21 tentativi. Con Montella ben 30 tiri nello specchio nelle prime 4 partite. A Torino il Milan deve darsi una scossa. Non si può più aspettare.