Il numero uno dei Reds parla del famoso piedistallo da cui Sir Alex ha tirato giù il club del Merseyside. Adesso è il Manchester United ad arrancare.

di Antonio Gargano - 25/09/2019 20:15 | aggiornato 25/09/2019 20:20

L'ultimo tassello da completare è la vittoria del campionato, titolo che non è mai approdato nel Merseyside dopo la riforma del 1992 che ha mutato la vecchia First Division nell'attuale Premier League. Il counter del Liverpool è fermo a quota 18 titoli dal 1990, anno dell'ultimo trionfo in Inghilterra ed inizio di un decennio dominato dal Manchester United di Sir Alex Ferguson.

Proprio il manager dei Red Devils, approdato nella metà rossa di Manchester nel 1986, ha capovolto l'andamento della rivalità con i Reds, spodestandoli dal trono di club britannico più vincente grazie alla sua permanenza sulla panchina di Old Trafford. Era il settembre del 2002 quando, in una nota intervista, il tecnico scozzese parlò del dualismo con il Liverpool:

Quando sono arrivato qui, il mio più grande obiettivo era quello di far scendere il Liverpool dal suo fot***o piedistallo. Direi che adesso ci siamo riusciti.

Sono passati 17 anni dalla famosa dichiarazione di Sir Alex, 6 anni invece dal suo addio al Manchester United. Quella frase, però, è una ferita ancora aperta nei cuori rossi del Merseyside. Peter Moore, CEO del Liverpool dal 2017, è tornato indietro di quasi due decenni e ha recuperato quell'intervista diventata ormai iconica per i tifosi dello United.

Liverpool, Peter Moore risponde a Sir Alex Ferguson dopo 17 anni

Il World Football Summit di Madrid ha visto il boss dei Reds ricollocare ufficialmente il suo club su quel piedistallo. Durante il suo intervento, Moore si è tolto un sassolino dalla scarpa vecchio di 17 anni:

Siamo tornati sul nostro piedistallo, come ormai viene chiamato.

Il riferimento è sia alla rivalità con il Manchester United, sia alle ultime fortune del Liverpool in campo europeo e nazionale. La vittoria della Champions League a giugno ha compensato lo sfortunato epilogo in Premier League: i 97 punti conquistati in campionato non sono stati sufficienti per piazzarsi davanti al Manchester City, campione d'Inghilterra per un solo punto di vantaggio.

La Premier League rimane un affare tra Liverpool e Manchester City

In questo momento, però, la squadra di Jürgen Klopp è saldamente in testa con 18 punti, raggiungendo un traguardo inedito: nell'era della Premier League, nessuna squadra ha mai vinto le prime 6 partite di campionato per due anni consecutivi. Il vantaggio sui Citizens di Pep Guardiola è di 5 punti ma la stagione è ancora lunga e tutto può succedere, soprattutto dopo il testa a testa dello scorso anno.

Dall'altra parte, c'è un Manchester United che non ha ancora trovato la via della rinascita sotto la guida di Solskjaer. I Red Devils sono a metà classifica con 8 punti in 6 partite, sono in Europa League e non rappresentano un avversario per la corsa al titolo, discorso che per il momento rimane riservato alle due schiacciasassi in maglia rossa e sky blue. Le parole di Peter Moore certificano un processo che sembra ormai compiuto, ma che potrebbe rafforzarsi con la vittoria di una Premier League: il Liverpool è davvero tornato sul suo piedistallo.