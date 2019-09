Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria in rimonta contro il Brescia.

di Redazione Fox Sports - 25/09/2019 09:38 | aggiornato 25/09/2019 09:44

Al termine della vittoria per 2-1 in rimonta contro il Brescia nell'anticipo del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN ha parlato così l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri:

Abbiamo controllato la partita ma dobbiamo migliorare la fase difensiva. Ho visto però dei passi avanti nel palleggio. Ci sono state tante occasioni contro una squadra viva e in un ambiente non semplice. Bisogna essere pronti a tutte le soluzioni tattiche. Ora abbiamo problemi sugli esterni ma se fra un mese saremo in grande salute allora si potrà ricambiare modulo

Su Cuadrado, entrato al posto dell'infortunato Danilo:

Stavo pensando di farlo entrare nel secondo tempo ma poi c'è stato l'infortunio di Danilo è l'ho messo subito. È in un buon momento e ci sta dando una mano

Su Dybala e de Ligt:

Dybala ha fatto bene in tutto oggi, anche negli scambi con Ramsey in velocità. Poi è uscito acciaccato, vediamo cos'ha. De Ligt sta crescendo. È un ragazzo molto giovane, che si trova in una realtà diversa. Non è completamente a posto anche se è un fenoneno a imparare l'italiano. Koulibaly è un fenomeno ma anche lui ci aveva messo un po' ad ambientarsi. Poi abbiamo fuori Chiellini e De Sciglio. In certi momenti siamo un po' vulnerabili in fase difensiva

