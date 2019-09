Uscito il bollettino per gli infortunati della squadra bianconera: i tre giocatori salteranno la Champions League e l'Inter.

di Daniele Minuti - 25/09/2019 14:35 | aggiornato 25/09/2019 15:10

La seconda vittoria consecutiva in campionato, arrivata ancora una volta in rimonta contro una neopromossa (Verona prima e Brescia poi) ha portato anche qualche cattiva notizia in casa della Juventus che deve fare i conti con la situazione legata agli infortuni.

Alla lunga lista degli indisponibili agli ordini di Sarri si è infatti aggiunto Danilo, uscito per un problema muscolare al flessore nel primo tempo e sostituito da Cuadrado. Stando al bollettino diffuso sul sito ufficiale, l'ex Real Madrid ha subito una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Ancora più preoccupante è la situazione di Douglas Costa, sostituito durante Fiorentina-Juventus di 10 giorni fa ma ancora non recuperato: pare infatti che la Juventus dovrà fare a meno di entrambi ancora per una ventina di giorni.

Sarri perde anche Danilo infortunato contro il Brescia

Juventus, tegola infortuni: Sarri perde Douglas Costa e Danilo

Stando a quanto riportato da Tuttosport infatti, i bianconeri non vorrebbero affrettare il ritorno del brasiliano che quindi non sarà disponibile prima della sosta del campionato. Il tempo di recupero totale dovrebbe essere di un mese.

Questo vuol dire che Douglas Costa, certamente uno dei giocatori più positivi di questo inizio di stagione della Juventus, salterà di sicuro anche la partita di Champions League della prossima settimana contro il Bayer Leverkusen e poi il big match prima della pausa in casa dell'Inter.

Una tegola per Sarri che vista la sua assenza ha sperimentato il modulo 4-3-1-2 nella partita contro il Brescia. In più sabato l'allenatore rischia anche di non avere Dybala e Cristiano Ronaldo, con l'argentino che ieri è uscito acciaccato e il portoghese che potrebbe essere lasciato ancora a riposo dopo l'affaticamento che lo ha tenuto lontano dal Rigamonti.

I giocatori juventini dovranno ora stringere i denti, specialmente Alex Sandro e Cuadrado costretti agli straordinari vista la mancanza di altri terzini schierabili ( anche De Sciglio tornerà dopo la sosta). Tutto a pochi giorni da due sfide fondamentali come Bayer e Inter.