Il tecnico del Milan parla in vista della sfida col Torino: "Dimentichiamo il derby e reagiamo. La dirigenza è presente, Piatek? Non è un caso".

di Daniele Minuti - 25/09/2019 15:07 | aggiornato 25/09/2019 15:11

Il derby deve essere il passato per il Milan, che neanche 5 giorni dopo la sconfitta nella partita contro l'Inter deve concentrarsi su un'altra sfida molto complicata come quella che aspetta i rossoneri giovedì sera in casa del Torino di Mazzarri.

La partita che chiuderà il turno infrasettimanale può essere già molto importante per il campionato della squadra di Giampaolo, già messo in discussione da alcuni tifosi per le poche certezze che i suoi giocatori hanno mostrato di garantire.

Il tecnico del Milan però non vuole che il contraccolpo del 2-0 subito nel derby vada a influenzare le prossime prestazioni dei rossoneri. E sul suo futuro, l'ex allenatore della Sampdoria ha preferito glissare per concentrarsi solamente sul suo lavoro.

Giampaolo parla in conferenza stampa prima di Torino-Milan

Milan, Giampaolo: "Dimentichiamo il derby e reagiamo"

Parlando nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la squadra granata, Giampaolo ha subito commentato le possibili conseguenze che una sconfitta così netta come quella contro l'Inter potrebbe avere sulla sua squadra. Augurandosi che i giocatori siano capaci di superare l'amarezza.

Il derby è il passato, non possiamo rigiocarlo quindi dobbiamo ripartire: abbiamo il dovere di reagire anche se capisco che i tifosi siano delusi e amareggiati. So in cosa dobbiamo crescere, non sono uno sprovveduto. Noi lavoriamo per migliorare e i ragazzi mi danno disponibilità: il Torino è una squadra molto ostica, dovremo fare noi la partita.

In settimana ci sono state le prime voci su i dubbi che la dirigenza rossonera avrebbe nei confronti di Giampaolo. Che però ha respinto qualsiasi indiscrezione in questo senso ribadendo che il suo focus è tutto quanto sul lavoro da fare sul campo, condiviso anche con la società che più volte ha manifestato la sua vicinanza.