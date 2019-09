Champions League, Europa League ed Europa Conference League. Già da tempo si parlava di una nuova competizione, ma ora è ufficiale: la Uefa presenta la sua ultima creatura, il suo terzo torneo che nasce per dare spazio ad ancora più squadre, provenienti da più paesi del continente.

Il progetto prende vita con l'idea di aprire le porte delle competizioni europee anche alle federazioni minori, che finora non hanno avuto la possibilità di partecipare alle grandi coppe targate Uefa. L'organo amministrativo del calcio europeo, dopo aver comunicato le sedi delle finali di Champions League dal 2021 al 2023 (San Pietroburgo, Monaco e Londra) e quelle di Europa League e Supercoppa per il 2021 (rispettivamente Siviglia e Belfast), ha comunicato il nome ufficiale della sorella minore dell'Europa League.

🏆 Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo