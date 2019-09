I due, impiegati nell'azienda che fornisce le telecamere all'obitorio e avevano diffuso sul web alcuni screenshot poi diventati di dominio pubblico: sono stati condannati a 14 e 5 mesi di reclusione.

di Simone Cola - 25/09/2019 15:14 | aggiornato 25/09/2019 15:19

Un altro capitolo va ad aggiungersi alla tragica storia di Emiliano Sala, lo sfortunato bomber argentino scomparso lo scorso gennaio in circostanze poco chiare mentre attraversava il canale della Manica a bordo di un aereo da turismo. Esploso nel Nantes, l'attaccante era in procinto di mettersi alla prova in Premier League con la maglia del Cardiff City quando il Piper PA-46 Malibu che lo stava portando a destinazione si inabissò.

Una tragedia che colpì duramente il mondo del calcio e che ha dato inizio a una serie di eventi, dalla scomparsa del padre Horacio per un malore a distanza di tre mesi alla diatriba tra Nantes e Cardiff City relativa al pagamento del cartellino. In tutto questo, mentre ancora devono essere individuati con esattezza i responsabili di quel volo maledetto - in cui perse la vita anche il pilota David Ibbotson - arriva dall'Inghilterra la notizia della condanna di due persone, colpevoli di aver diffuso sul web le immagini del corpo senza vita del calciatore.

Scomparso il 21 gennaio, il corpo di Emiliano Sala venne ritrovato e finalmente identificato soltanto il 7 febbraio. Nei giorni successivi venne eseguita l'autopsia, e quasi immediatamente cominciarono a circolare su internet le foto del cadavere del giocatore. A diffonderle erano stati Sherry Bray e Cristopher Ashford, responsabile e dipendente della società che fornisce all'obitorio le telecamere a circuito chiuso che effettuarono degli screenshot alle riprese e che sono stati condannati rispettivamente a 14 e 5 mesi di reclusione dal tribunale di Swindon.

Emiliano Sala, Nantes e Cardiff non hanno ancora trovato un accordo sul pagamento

Nonostante non sia certo che siano stati effettivamente i due a diffondere le immagini sui social, è stato constatato che fu la Bray per prima a fotografare il corpo di Sala: dopo averlo inoltrato alla figlia avrebbe avvertito del fatto anche Ashford, che avrebbe permesso a un conoscente di fotografare l'immagine presa dal suo telefono. Pur riconoscendo che il reato non è stato commesso per trarre un qualche guadagno dal punto di vista finanziario, il giudice ha condannato i due per violazione di privacy e diffusione non autorizzata di immagini private.

Nel frattempo continua il muro contro muro tra il Nantes e il Cardiff City: il club francese è ancora in attesa del pagamento dei 17 milioni di euro pattuiti al momento del trasferimento, cifra che il club gallese rifiuta di versare per un calciatore che non ha mai esordito con la maglia dei Bluebirds, ritenendo che lo stesso non sia stato tutelato a sufficienza nel suo trasferimento in Gran Bretagna. Fallito l'ultimo tentativo di mediazione, con il presidente Infantino che si era augurato potesse essere raggiunto un accordo amichevole entro il 5 settembre, la FIFA dovrà presto pronunciarsi sulla questione.