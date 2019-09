Il Manchester United supera il Rochdale e si qualifica. Chelsea a valanga sul Grimsby, mentre il Liverpool batte il Milton Keynes. West Ham fuori con l'Oxford United.

di MarcoValerio Bava - 25/09/2019 23:15 | aggiornato 25/09/2019 23:20

Il Chelsea si mette alle spalle la sconfitta contro il Liverpool, supera senza problemi il Grimsby e stacca il pass per gli ottavi di Coppa di Lega. Blues rimaneggiati ma non troppo: si rivede Hudson-Odoi dal primo minuto, mancava da aprile per la rottura del tendine d'Achille. La squadra di Lampard mette la partita nei suoi binari già dopo sette minuti perché prima Barkley e poi Bathsuayi timbrano il cartellino. Il centrocampista inglese rischia di fare doppietta al decimo, ma occhio agli ospiti che mettono i brividi a Stamford Bridge con il colpo di testa di Hanson; è il preludio al gol del 2-1 che arriva al 19' con Green che di sinistro fa esplodere i tanti tifosi del Grimsby arrivati a Londra.

Il Chelsea rimette gli avversari a distanza però al 42': Green trattiene Zouma in area e Pedro dal dischetto è glaciale e cala il tris. Nella ripresa ancora Chelsea con il piede sull'acceleratore e Zouma trova il gol del 4-1 facendosi trovare pronto in area sul bel cross d'esterno di James che poi s'inventa un bel destro a giro dal limite. Nel finale arriva anche la doppietta di Batshuayi e il sigillo di Hudson-Odoi per il 7-1 definitivo.

Il Liverpool supera il Milton Keynes in trasferta con i gol di Milner e del giovanissimo Hoever. Tanto turnover per Klopp. Volete una prova? Il tridente, formato da Brewster, Elliot e Jones, ha un'eta media di 18 anni. Ed è proprio Elliot, il più giovane dei tre (classe 2003) a stampare la prima occasione per i Reds, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Il ragazzino è il più vivo della truppa, ma sul cross di Milner non è freddo e non trova la porta, poi è Jones ad andare a un passo dal vantaggio ma Moore si supera e para. Il gol però è nell'aria e arriva al 41' con il più esperto in campo e cioè James Milner che calcia dal vertice sinistro dell'area e trova la papera del portiere del Milton Keynes e il vantaggio. Nella ripresa ancora Elliot a caccia della rete, ma sul cross di Brewster manca il tocco decisivo. Decisivo ancora Milner che da sinistra piazza il cross per Hoever, difensore classe 2002, che arriva da dietro e di testa fa 0-2.

Passa a fatica il Manchester United, in casa, contro il Rochdale. Mixa gioventù ed esperienza Ole Gunnar Solskjaer che al centro della difesa, accanto a Jones, inserisce Tuanzebe con Rojo e Wan-Bissaka sugli esterni. Fred e Pogba formano la cerniera mediana del 4-2-3-1 e davanti a supporto di Greenwood ci sono Chong, Pereira e Lingard. Lo United domina, ma non sfonda anche perché manca freddezza sotto porta: la prima chance è per Rojo che però di testa - da ottima posizione - manda fuori. Poi ci prova Pogba, ma la sua conclusione dai 20 metri termina di poco al lato, così come quella di Lingard che però aveva molto più specchio per far male. Il Rochdale si limita a difendere, con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone e ottiene ciò che voleva e cioè andare a riposo sullo 0-0. Gli ospiti nella ripresa hanno una buona chance al 53' con Camps che però viene rimontato sul più bello. È un'illusione per il Rochdale che viene infilato dalla combinazione tra Lingard e Greenwood che è bravo a trovare l'angolo giusto. Ma nella ripresa il Rochdale è più vivo e coraggioso e riesce a pareggiare con Matheson che sfrutta la dormita di Rojo e infila la porta dei Red Devils e a 16 vive una notte straordinaria con un gol a Old Trafford. Lo United si riversa in avanti e sfiora il nuovo vantaggio con Wan-Bissaka, ma si va ai rigori e l'erroe di Keohane condanna il Rochdale e manda i Red Devils agli ottavi.

Clamorosa eliminazione per il Bournemouth che cade in casa del Burton Albion di Nigel Clough. Partita interrotta due volte per problemi con l'impianto d'illuminazione del Pirelli Stadium. Finisce 2-0 per i padroni di casa con i gol di Sarkic nel primo tempo e Broadehead nella ripresa. Tonfo anche per un'altra squadra di Premier, lo Sheffield United infatti viene piegato in casa dal Sunderland che segna con Power dopo nove minuti e porta a casa la qualificazione.

Nell'unico match della serata tra due squadre di Premier, prevale l'Aston Villa che batte il Brighton: all'Amex finisce 1-3. Primo tempo giocato meglio dai Villans che passano al 22' con Jota e raddoppiano dopo undici giri di lancetta con Hourihane. I Seagulls reagiscono nella ripresa e accorciano con Roberts, ma Grealish a dodici dal termine chiude i conti. Crolla il West Ham in casa dell'Oxford United, formazione che occupa attualmente il dodicesimo posto in League One, gli Hammers sono contratti, producono poco e al 55' vanno sotto a causa del gol di Moore che fa esplodere il Kassam Stadium che poi raggiunge l'ipotesi con lo 0-2 di Taylor. Ma la festa per l'Oxford non è finita e prima Fosu e poi Baptiste regalano ai padroni di casa uno storico 4-0. Un'umiliazione totale per il West Ham. Passa il Wolverhampton ai rigori contro il Reading: iniziale vantaggio degli Wolves con Bruno Jordao, poi nel recupero arriva il gol del pari di Boye; dagli undici metri gli ospiti sbagliano due volte e dicono addio alla Coppa di Lega.

