L'attaccante ha giocato un buon match sotto gli occhi di Roberto Mancini, provando a lasciare il segno fino all'ultimo. Alla fine si è sfogato prendendosela con l'arbitro.

di Alberto Casella - 25/09/2019 09:22 | aggiornato 25/09/2019 09:23

Non giocava in Serie A dal maggio 2016 e oltre tutto arrivava da un'estate cominciata da svincolato, Mario Balotelli. Ma nonostante la preparazione un po' abborracciata che in teoria gli garantiva non più di un'ora a correre dietro al pallone, almeno a buoni livelli, l'attaccante ex Inter e Milan non ha voluto mollare e ieri sera contro la Juventus è rimasto in campo fino al 90', recuperi compresi.

Mario Balotelli scandito, anzi urlato, tre volte è stata l'accoglienza dello speaker dello stadio, che si è lasciato forse prendere un po' la mano da un'atmosfera di festa che vedeva il Rigamonti pieno di ragazzini con la maglia col numero 45 del Brescia, in una coreografia che era tutta per lui, per il figliol prodigo tornato nella città che lo aveva adottato e lo aveva visto crescere, come ragazzo e come calciatore.

E lui non si è davvero risparmiato - in tribuna c'era anche il ct della Nazionale Roberto Mancini - contro una Juventus che da sempre è una delle sue vittime preferite: fra nerazzurro e rossonero, infatti, aveva messo insieme 8 presenze con 1 assist e 4 gol. Il primo segnato con la maglia dell'Inter quando non era ancora nemmeno maggiorenne: il 30 gennaio 2008 a Torino nei quarti di Coppa Italia, un destro su assist, pensate un po', di Maniche.

Balotelli ha segnato il suo primo gol alla Juventus quando non era ancora maggiorenne

Balotelli: un buon ritorno, ma si arrabbia con l'arbitro

Avrebbe voluto lasciare il segno anche ieri sera Supermario e ci ha provato in tutti i modi, prima intorno alla mezz'ora impegnando Szczesny su punizione da fuori area, poi di nuovo con un piazzato alla fine della prima frazione e infine battendosi come un leone lungo tutta la ripresa. Sembrava non sentire la fatica, sospinto da uno stadio che lo ama, lo invoca e lo coccola, e ci sono voluti un de Ligt in crescita e soprattutto un Bonucci che gli si è dedicato per tutta la partita per limitarne la voglia e gli spunti.

Ieri sera si è battuto come un leone fino alla fine

Uscire battuto dopo una bella prestazione, sua ma anche di tutti i suoi compagni, Tonali in testa, però non gli andava proprio giù. Tanto che al fischio finale Balotelli è corso dall'arbitro Pasqua a fare le sue rimostranze, andando anche sopra le righe se è vero che le parole riprese dalle telecamere contengono accuse pesanti:

Sempre alla Juve, tutto a loro.

C'è voluto l'intervento dei suoi compagni e del tecnico Corini per allontanare Mario e non rovinare quanto di buono fatto aveva fatto sul campo. Tanta, ieri forse troppa, voglia di tornare a essere Supermario: a 29 anni, dopo tre stagioni in Ligue 1 fra Nizza e Marsiglia è ben consapevole di essere al bivio. Questa può essere la sua ultima occasione e per 90 minuti ha dimostrato di non volerla buttare alle ortiche. Lo spera anche Roberto Mancini a cui un Balotelli finalmente maturo e consapevole può fare molto, molto comodo.