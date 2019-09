Alla vigilia della sfida contro l'Atalanta il tecnico portoghese ricorda all'ambiente che nonostante i buoni risultati la stagione è appena cominciata ed è vietato rilassarsi: Dzeko e Kolarov in campo, esordio per Smalling.

di Simone Cola - 24/09/2019 18:12

Arrivato in punta di piedi al termine di un'estate a dir poco complicata, conseguenza della mancata qualificazione in Champions League e segnata dall'addio di Daniele De Rossi e Francesco Totti e dalla contestazione da parte di una frangia del tifo nei confronti del presidente James Pallotta, Paulo Fonseca si è preso la Roma un poco alla volta, giornata dopo giornata, adattandosi alla Serie A senza però rinunciare alla sua idea di calcio.

Un processo inevitabile e che prevedibilmente avrebbe richiesto tempo ma che ha visto il tecnico portoghese bruciare le tappe: la Roma a oggi è imbattuta, e dopo i due pareggi ottenuti nelle prime due giornate contro il Genoa e nel derby con la Lazio sembra avere ingranato la marcia giusta, affondando Sassuolo e Bologna e dando spettacolo anche in Europa League con il netto 4-0 rifilato ai turchi del Basaksehir.

Trionfi in cui si è vista indubbiamente la mano di Fonseca, che alla vigilia della sfida valida per il primo turno infrasettimanale contro l'Atalanta predica calma e chiede all'ambiente di allontanare quell'euforia tipicamente giallorossa che a volte spinge la Roma verso grandi risultati ma che allo stesso tempo può trasformarsi in un limite. Piedi per terra, realismo e la consapevolezza che siamo appena all'inizio di una stagione importante, questo quello che l'allenatore chiede ai suoi uomini.

Roma, Fonseca allontana l'euforia: "Si festeggia quando si vince, noi non abbiamo ancora fatto niente"

La gara contro l'Atalanta è importante per numerosi motivi, soprattutto perché potrebbe fornire le prime vere indicazioni sullo spessore di una squadra che ancora deve lavorare per colmare il gap che la separa dalle grandi. Con tutto il rispetto per Sassuolo e Bologna, sarà contro gli orobici, rivali diretti nella corsa a un posto tra le prime quattro, che si potrà intuire dove possono arrivare Dzeko e compagni.

Mi aspetto una partita difficile contro un avversario che lotta, che è capace di essere estremamente aggressivo in difesa e che ha giocatori di qualità in avanti. Sarà una gara molto combattuta.

Ed ecco l'appello a tutti - giocatori e ambiente - a mantenere i piedi per terra.

È importante avere equilibrio, è quello che ripeto sempre: dobbiamo restare umili, non pensare al passato e concentrarci soltanto sulla prossima partita. Abbiamo ancora tanto da fare, da vincere, è presto per essere euforici. Mi auguro che la squadra resti con i piedi per terra.

Il tecnico portoghese spende poi parole importanti per Dzeko e Kolarov, che in estate sembrava dovessero lasciare la Capitale e che invece sono rimasti diventando veri e propri punti di riferimento per la squadra.

Sono giocatori davvero importanti per la squadra e vorrei farli riposare, dato che abbiamo tante partite da giocare. Ma in questo momento non è possibile. Sono due professionisti esemplari, curano la loro condizione fisica al massimo e il loro esempio è positivo anche per i compagni.

Partita con il freno a mano tirato, la Roma si è sciolta dopo il derby e qualcuno ha notato che Fonseca ha cambiato qualcosa nella sua impostazione tattica.

È tutto parte di un processo di adattamento, la squadra è cresciuta e io mi sono ambientato nel calcio italiano. Abbiamo cambiato qualcosa e tutto è andato per il verso giusto, ma è fondamentale continuare a lavorare su noi stessi perché ogni partita è una storia a se e va preparata in modo specifico, con umiltà e impegno. Il calcio italiano è diverso, bisogna essere elastici, arrivare qui senza questa consapevolezza è un grande errore. Servono continue correzioni in corsa e in base all'avversario, ma la mia idea di calcio resta la stessa di sempre: essere propositivi, avere il pallone e giocarlo dalla metà campo in su.

E a chi chiede un posto per Mkhitaryan, con Kluivert che è partito sempre titolare, il tecnico risponde così.

Vedrete domani le mie scelte, ma farò alcuni cambiamenti. Scelgo i giocatori in base alla partita e a quello che serve alla squadra, che è sempre più importante dei giocatori. Per mia fortuna in attacco ho diverse opzioni tra cui scegliere.

Dopo aver annunciato l'esordio di Smalling dal primo minuto, Fonseca conferma la sua predilezione per Cristante, da lui definito il più bravo a capire il suo tipo di gioco.

Bryan è intelligente, capisce quello che mi serve da lui nella sua posizione, poi è coraggioso e sa prendersi i rischi necessari: è abile in fase difensiva, sa gestire il pallone, ha un buon passo. Per me è un giocatore estremamente importante per l'equilibrio che sa dare alla squadra svolgendo i compiti che gli assegno.

Contrariamente a quanto sostenevano in tanti, Fonseca assicura di aver trovato un gruppo coeso, compatto e deciso a dimostrare il proprio valore. Un gruppo a cui si sono aggiunti alcuni innesti importanti, come ad esempio il portiere Pau Lopez.

Non sono tanti quelli nel suo ruolo capaci di fare partire l'azione come lui, abbiamo valutato certe caratteristiche attentamente prima di sceglierlo, è di grande aiuto nel costruire le azioni. A Roma può lavorare con uno dei migliori preparatori al mondo e migliorare ancora, ma anche Fuzato e Mirante meritano una chance per il lavoro che fanno. E l'avranno.

Contro l'Atalanta è prevedibile uno sforzo importante da parte degli esterni in fase difensiva, ma in questo senso Fonseca resta criptico, pur mostrando fiducia.

Abbiamo studiato l'Atalanta e il modo in cui potremo fermarla, non entro nei dettagli ma tutta la squadra è coinvolta nella fase difensiva, non solo gli esterni. Con Ilicic, Zapata e Gomez loro sono fortissimi davanti, dovremo stare attenti.

Paulo Fonseca avrebbe potuto non essere dove si trova adesso se in estate Gasperini avesse accettato la corte della Roma. Qualcuno gli chiede cosa dirà al tecnico dell'Atalanta se questo gli chiederà cosa si è perso.

Sono sicuro che non mi farà questa domanda e la partita è tra Roma e Atalanta, non tra Fonseca e Gasperini. Contano le squadre. Sicuramente ci parleremo e sicuramente lo faremo con rispetto e cordialità, lui a Bergamo ha fatto bene e ottenuto grandi risultati.

Infine ecco ancora una volta l'appello alla squadra a concentrarsi solo ed esclusivamente sul presente, ignorando un futuro che potrebbe essere meraviglioso ma che andrà conquistato sul campo, partita dopo partita.