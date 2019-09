Rebic: "Milan, dimostrerò di meritarti"

Sui canali social del Milan è stata pubblicata un'intervista del nuovo acquisto Ante Rebic che ha affrontato diversi argomenti. Il croato ha esordito ripercorrendo la sua carriera:

Rebic ha proseguito:

Sono arrivato in Germania grazie ad una delle persone più importanti della mia vita calcistica, Niko Kovac, mio ex allenatore. Ho parlato molto con lui ed è stato fondamentale per la mia carriera. Dopo i Mondiali sono cambiate molte cose, ora tutti sanno di cosa sia capace la Croazia

Sul Milan:

Appena ho saputo dell'interesse dei rossoneri ho chiamato subito mio padre che mi ha detto di accettare. Il Milan è uno dei migliori club in Italia. Ho parlato con Boban e mi ha spiegato che il club si aspetta tanto da me, è un onore ma anche una responsabilità, come per tutti i giocatori del Milan. Ho preso il numero 18 perché è lo stesso che avevo ai Mondiali con la Croazia e mi ha portato fortuna. Al Milan voglio dimostrare di essere migliore di quando sono arrivato in Serie A e che merito di essere qui e rappresentare i rossoneri