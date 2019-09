Le parole dell'attaccante francese sul compagno di squadra rilasciate in occasione dei Best FIFA Football Award 2019.

di Redazione Fox Sports - 24/09/2019 15:26 | aggiornato 24/09/2019 15:30

L'attaccante del PSG Kylian Mbappé ha parlato del suo neo compagno di squadra Mauro Icardi. Lo ha fatto in occasione dei FIFA Best Awards 2019 andati in scena nella serata di ieri a La Scala di Milano:

Mauro è un ragazzo timido, troppo spesso valutato per quello che fa fuori dal campo. Lo vedo molto bene, la gente lo giudica per quello che fa fuori dal campo senza cercare di conoscere veramente la persona. Per me è un ragazzo molto interessante

Poi ha concluso: