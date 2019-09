Griezmann e Arthur siglano il successo dei blaugrana, al Sottomarino Giallo non basta Cazorla. Nuovo infortunio per l'argentino, costretto al cambio all'intervallo.

di Paolo Gaetano Franzino - 24/09/2019 23:43 | aggiornato 24/09/2019 23:48

Nella sesta giornata di Liga, il Barcellona rialza la testa e supera 2-1 il Villarreal. Le reti di Griezmann e Arthur annullano il tentativo di rimonta ospite firmato da Cazorla e conquistano tre punti importantissimi, visti i diversi passi falsi di questa stagione e il nuovo infortunio occorso a Messi.

Per qualche giorno Valverde allontana le voci sul suo esonero, moltiplicatesi dopo il peggior inizio di campionato dei blaugrana negli ultimi venticinque anni. Il Barcellona avrà l'occasione di trovare il secondo successo di fila – mai successo quest'anno – sul difficile campo del Getafe, sabato alle 16.

Il Villarreal, invece, rallenta la sua corsa dopo le due vittorie consecutive in Liga contro Leganes e Valladolid. Nessun ridimensionamento però per il Sottomarino Giallo, capace di giocare a viso aperto e di impensierire il Camp Nou nonostante l'iniziale doppio svantaggio.

Nuovo stop per Messi

Liga, Barcellona-Villarreal 2-1: il racconto del match

Fresco di nomina come miglior giocatore ai Fifa Awards, Leo Messi parte titolare per la prima volta in stagione e per la 400° volta in Liga. Con la Pulce ecco Suarez e Griezmann, con Sergi Roberto e Arthur a supporto. Nel Villarreal solito 4-2-3-1 per Javier Calleja, con Cazorla dietro l'unica punta Gerard Moreno, già autore di cinque gol in stagione.

Messi è intenzionato subito a mettersi in mostra e al 3' colpisce l'esterno della rete. Sempre l'argentino batte al 7' il corner dal quale arriva il vantaggio del Barcellona, con l'inserimento perfetto di Griezmann, al terzo centro in campionato.

Dopo l'avvio stentato in Liga gli uomini di Valverde vogliono vincere e convincere. E al 16' raddoppiano con lo splendido destro a giro di Arthur, imparabile per il portiere Asenjo.

Tra i migliori in campo di Barcellona-Villarreal, Arthur ha impreziosito la sua prestazione con un gran gol

I blaugrana continuano a comandare il gioco ma al 30' si ferma Messi. Reduce dall'infortunio al piede, il numero dieci torna in campo non nella migliore condizione dopo due minuti. I medici del Barça si lanciano sguardi preoccupati, e a contribuire al finale negativo della prima frazione ci pensa Cazorla, che al 44' sorprende ter Stegen con una bella conclusione da fuori.

All'intervallo Messi alza bandiera banca e Dembélé entra al suo posto. Il Villarreal ci riprova con Cazorla ed Ekambi ma stavolta ter Stegen è attento. Dall'altra parte Suarez tenta la girata trovando la risposta di Asenjo. Al 78' il Pistolero lascia il campo ad Ansu Fati, che subito va via alla difesa avversaria sfiorando il gol con il sinistro. È l'ultima azione prima del tentativo alto di Griezmann, dopo il quale l'arbitro decreta la fine del match e la terza vittoria stagionale del Barça.