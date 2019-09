Nell'immediato post-partita Inzaghi ha subito sgonfiato il caso, mentre il giorno dopo Immobile ha chiesto scusa a tutti per il suo comportamento. Ora però si viene a sapere che l'ex Torino ha anche ricevuto una sanzione pecuniaria. Nessuna sorpresa, è previsto dal regolamento interno redatto dal club manager Angelo Peruzzi che tiene la cassa della squadra e a fine anno devolve i soldi in beneficenza.

Ciro Immobile paga. L'attaccante della Lazio è stato multato dopo quanto successo nel match con il Parma. Per chi non fosse aggiornato, il numero 17 biancoceleste è stato sostituito da Simone Inzaghi al 63' e l'ha presa malissimo. La sua reazione è stata plateale, tanto che il tecnico l'ha ripreso a brutto muso in mondovisione.

L'attaccante biancoceleste, come prevedibile, è stato multato per la reazione dopo la sostituzione contro il Parma.

