La Gazzetta dello Sport interroga sulla chiacchierata questione del bilancio in rosso e dell'aumento di capitale l'analista Alberto Francese, che spiega come si tratti di un sacrificio necessario per ulteriori investimenti futuri.

di Simone Cola - 24/09/2019 16:42 | aggiornato 24/09/2019 16:47

L'effettivo stato di salute economico della Juventus è ormai da giorni argomento di discussione tra tifosi e addetti ai lavori, conseguenza del bilancio 2018/2019 chiuso con una perdita di 39,9 milioni di euro e dell'annunciato aumento di capitale di 300 milioni di euro che il numero uno bianconero presenterà all'assemblea dei soci a ottobre. Ansiosa di rinnovarsi e mettersi al pari con i top club europei, per qualcuno la Vecchia Signora avrebbe fatto il passo più lungo della gamba: ma stanno davvero così le cose?

Prova a rispondere a questa annosa questione la Gazzetta dello Sport, che ha cercato di analizzare le conseguenze - nel breve, medio e lungo periodo - del cosiddetto "effetto Cristiano Ronaldo" e scandagliato a fondo i conti bianconeri insieme all'analista di Banca IMI Alberto Francese: si parte dall'ultimo bilancio, il secondo consecutivo in perdita dopo anni di utili e che pur presentando un fatturato record pari a 494,4 milioni di euro ha visto aumentare in modo esponenziale anche i costi.

Il primo anno di Cristiano Ronaldo ha dunque portato aumenti notevoli nelle entrate - sponsor, merchandising e entrate al botteghino, cresciuti in un solo anno di circa 50 milioni - che l'esperto definisce "caratteristiche" ma anche costi notevoli, che smentiscono la fantasiosa affermazione sul fatto che il campione portoghese si sarebbe "ripagato da solo". Non è così: l'impatto dello stipendio dell'ex stella del Real Madrid ha avuto un peso notevole su un club ancora non in grado a livello economico di sfidare alla pari le più grandi d'Europa, tuttavia si è trattato di un investimento che ha segnato l'inizio di una nuova era per la Juventus.

Juventus, l'obiettivo è crescere ancora sul campo e fuori

Nel conto rientrano anche le plusvalenze, che fanno parte del gioco e che comunque sono state fatte senza rinunciare a nessuna stella ma con un'attenta valorizzazione dei giovani. Il bilancio finale sarà anche in perdita, ma secondo Francese è andato comunque oltre le previsioni di inizio stagione - quando veniva stimato con un rosso pari a circa 70 milioni di euro - e ha dato un impulso fondamentale alla Juventus riguardo le voci in entrata. Che sono destinate ad aumentare nei prossimi anni.

Anche l'aumento di capitale, che si concretizzerà all'inizio del 2020, non deve spaventare: l'intenzione della Juventus è chiaramente quella di continuare a crescere, ecco perché i soldi non serviranno a coprire buchi e perdite ma semmai ad aggredire il mercato, posizionando i bianconeri tra i club al top d'Europa. Insomma, per stare stabilmente tra le grandi è necessario crescere economicamente, cosa che avverrà soltanto attraverso nuovi investimenti che porteranno a uleriori aumenti alla voce entrate e, soprattutto, all'espansione di un brand che anche senza Cristiano Ronaldo, un domani, avrà aumentato in modo significativo presenza e importanza.

Per farla breve: Cristiano Ronaldo è stato il primo colpo di una nuova era e non è escluso che in futuro arriveranno altri campioni assoluti, altri importanti investimenti - come testimoniato dall'acquisto di Matthijs de Ligt - che accompagneranno la Juventus in una crescita costante dentro e fuori dal campo. Un piano quinquennale che non a caso si concluderà nel 2024, anno in cui la UEFA e l'ECA, presieduta da Andrea Agnelli, presenteranno il nuovo format di una Champions League che vuole essere sempre più grande e sempre più ricca.

I 300 milioni di euro richiesti dall'aumento di capitale serviranno per far rifiatare le casse della Juventus, permettendole a stretto giro di posta di tornare a investire pesantemente con l'obiettivo di scavare il solco con le concorrenti in Italia e proiettarsi al livello di Barcellona, Manchester City, PSG e Real Madrid. Sicura della sua forza, la Vecchia Signora ha deciso di scommettere su se stessa con la convinzione di vincere la sfida.