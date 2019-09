Trasferimento saltato per questioni di natura fiscale. Il croato resterà in bianconero da separato in casa almeno fino a gennaio. E se l'allenatore dovesse ripensarci?

di Luca Guerra - 24/09/2019 08:16 | aggiornato 24/09/2019 08:21

Mario Mandzukic resta alla Juventus. Almeno fino a gennaio, poi si vedrà. L'attaccante croato ha infatti rifiutato il trasferimento in Qatar, dove era stato in trattativa con l'Al-Rayyan e l'Al-Gharafa. Alla base della decisione, rivelata da Sky Sport, ci sarebbero la mancata intesa a livello economico e alcune difficoltà di natura fiscale emerse nel corso del dialogo tra le parti.

Il futuro del numero 17, almeno fino alla finestra invernale di calciomercato, sembra quindi destinato verso la permanenza a Torino. Il mercato qatariota è però aperto fino al 30 settembre e non sono da escludere altri tentativi da parte di Al-Rayyan e Al-Gharafa per convincere Mandzukic a superare gli ostacoli verso la fumata bianca.

Orizzonte difficile da delineare al momento, con l'ex centravanti - tra le altre - di Bayern Monaco e Atletico Madrid che starebbe strizzando l'occhio ad altri due mercati pronti a riaprire i battenti: quello cinese, in grado di offrire più dei 6 milioni di euro garantiti dai club del Qatar, e quello della Premier League, dove MM17 non è mai scomparso dai radar del Manchester United, club da anni sulle sue tracce. Soluzioni diverse, per blasone e condizioni economiche, che potrebbero però tornare di moda a gennaio.

Mario Mandzukic e lo scudetto 2018/2019 vinto con la Juve: sono 4 quelli vinti in bianconero

Calciomercato, Manduzkic resta alla Juve fino a gennaio: Sarri che fa?

Un'estate con la valigia in mano, fuori dai piani tecnici di Maurizio Sarri nonostante l'impiego in tutte le amichevoli del precampionato, ma ancora nessun biglietto di partenza in mano. Dopo quattro stagioni da protagonista, l'avventura di Mario Mandzukic con la Juventus sembra alle battute finali. Eppure il 33enne croato potrebbe restare a Torino da separato in casa per altri tre mesi e mezzo. Anche in vista della trasferta di Brescia, dove i bianconeri faranno a meno degli infortunati Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, il numero 17 è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Il programma per lui sarà lo stesso dei giorni più recenti: allenamenti in solitaria, lontano dal gruppo e dalle partite con punti in palio.

L'ultimo post di Mario su Instagram in maglia bianconera risale al 6 settembre. Azione di campo due hashtag eloquenti: #neverstop e #stepbystep. Non fermarsi mai e vivere passo dopo passo: una filosofia applicata sul campo nei quattro anni in bianconero, dove ha segnato 44 reti e ha macinato tanti chilometri anche in fascia. Sarri nelle sue scelte gli ha sempre preferito Higuain e Dybala nei panni di prima punta, ma in attesa di valutare nuove opzioni a gennaio Mandzukic non ha accantonato l'idea di essere ancora utile con la Juventus. In un reparto offensivo dalla corsa di Cuadrado e Douglas Costa, dalla classe assoluta di CR7 e dalla qualità di Bernadeschi, difficile immaginarlo ancora protagonista. Dalla sua però ha forza fisica e spirito di sacrificio: due doti da mettere sul tavolo di Sarri, per risalire posizioni. Una missione che non fa paura a un "guerriero" sul campo come il croato.