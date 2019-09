Secondo il noto quotidiano cinese Titan Sports il patron dell'Evergrande Group Xu Jiayin, di recente a cena con il presidente nerazzurro Zhang e Massimo Moratti, avrebbe intenzione di subentrare a Pirelli, presente dal 1995.

Uno dei tanti grandi cicli di cui è composta la storia dell'Inter, storica realtà nata nel 1908 da un gruppo di soci dissidenti del Milan e diventata negli anni una delle squadre dominanti nel panorama calcistico italiano e internazionale, ha inizio nell'estate del 1995. Si tratta dell'inizio della seconda era Moratti, la famiglia che dopo quasi trent'anni torna a guidare il club con Massimo, figlio di quell'Angelo che aveva costruito la compagine che guidata dal mitico Helenio Herrera aveva conquistato negli anni '60 tre Scudetti e due Coppe dei Campioni.

Quella del 1995 è l'estate di Massimo Moratti e dell'arrivo di giocatori come Paul Ince, Roberto Carlos, il futuro capitano e bandiera Javier Zanetti. È l'inizio di un ciclo che, seppur dopo innumerevoli passi falsi, raggiungerà l'apice con il Triplete del 2010 quando guidati da José Mourinho i nerazzurri conquisteranno in un solo anno Scudetto, Coppa Italia e Champions League, in campo nomi entrati nella storia del club come Julio Cesar, Maicon, Wesley Sneijder, Samuel Eto'o e Diego Milito.

L'estate del 1995 vede anche la comparsa sulle maglie dell'Inter di Pirelli, lo sponsor che fino a oggi ha sempre accompagnato la storia della Beneamata nella buona e nella cattiva sorte. Fino a oggi, appunto, dato che secondo le ultime voci provenienti dalla Cina e riportate dal quotidiano cinese Titan Sports il club meneghino, acquistato nel 2016 dal gruppo Suning, starebbe valutando concretamente la possibilità di cambiare partnership: l'estate prossima, dopo ben 25 anni, le maglie nerazzurre potrebbero essere contrassegnate da un nuovo marchio.

La dirigenza dell'Inter segue la squadra all'esordio in Champions League contro lo Slavia Praga: la sera prima Zhang avrebbe incontrato Xu Jiayin, chairman dell'Evergrande Group, per discutere di una possibile partnership.

Inter-Evergrande, prove di partnership: saluti a Pirelli?

Si tratterebbe di Hengchi, casa automobilistica specializzata in auto elettriche di proprietà dell'Evergrande Real Estate Group, il più ricco colosso immobiliare al mondo. La prova di come le parti siano vicine sarebbe una cena, andata in scena alla vigilia dell'esordio dell'Inter in Champions League contro lo Slavia Praga, andata in scena a Milano e che oltre all'azionista di maggioranza del gruppo Suning Zhang Jindong e a Massimo Moratti avrebbe visto un altro ospite tutt'altro che casuale, il presidente di Evergrande Xu Jiayin.

Le parti si sarebbero incontrate per parlare di affari, soprattutto di una possibile partnership commerciale che permetterebbe all'Inter di aumentare notevolmente le proprie entrate in un percorso di crescita che la famiglia Zhang vuole continuare fino a trasformare nuovamente il club nerazzurro in una realtà capace di dominare il calcio italiano - dove al momento i nerazzurri sono primi in classifica - e internazionale.

Il gruppo presieduto da Xu Jiayin, che tra i suoi soci di minoranza conta anche il patron di Alibaba Jack Ma, ha investito pesantemente nello sport nazionale, nella squadra di volley femminile Guangdong Evergrande VC e, soprattutto, nel Guangzhou Evergrande, capace di vincere sette volte il campionato cinese e due volte la Champions League asiatica e attualmente in testa alla classifica della Chinese Super League con Fabio Cannavaro in panchina.