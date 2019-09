Il motivo per cui il fuoriclasse portoghese era assente alla cerimonia andata in scena a La Scala di Milano.

di Redazione Fox Sports - 24/09/2019 11:20 | aggiornato 24/09/2019 11:25

Non c'era traccia di Cristiano Ronaldo a La Scala di Milano per la cerimonia dei FIFA Best Awards che ha visto Lionel Messi premiato come miglior giocatore della passata stagione davanti al portoghese e a Virgil van Dijk.

A spiegare il motivo dell'assenza del numero 7 della Juventus è stato il quotidiano Tuttosport, secondo cui l'ex Real Madrid avrebbe disertato l'evento perché amareggiato per essere stato messo alle spalle dell'eterno rivale argentino.

CR7 reputa ingiusto il successo della Pulce che nella scorsa annata ha sollevato al cielo solo la Liga ed è stato anche squalificato dalla FIFA per alcune frasi pronunciate durante la Copa America. Lui, invece, al primo anno in Italia ha messo in bacheca uno Scudetto, una Supercoppa italiana e la Nations League col Portogallo.