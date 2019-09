Il manager portoghese ha abbandonato il palco mentre la conduttrice Ilaria D'Amico gli chiedeva di restare.

Si è svolta ieri sera a La Scala di Milano la cerimonia per il FIFA The Best 2019. A presentare l'evento è stata la giornalista Ilaria D'Amico, affiancata da Ruud Gullit e José Mourinho. Proprio quest'ultimo è stato protagonista di un episodio che non è passato inosservato.

Una volta salito sul palco, il manager portoghese ha commentato la Top 11 e poi si è sentito chiedere dalla D'Amico: "Chi potrebbe allenare questa squadra?". L'ex tecnico dell'Inter ha risposto:

Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo

A quel punto la giornalista di Sky Sport ha rimarcato il fatto che lo Special One fosse senza panchina e di tutta risposta l'allenatore, visibilmente stizzito, ha abbandonato il palco creando momenti d'imbarazzo generale.