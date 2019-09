FIFA Best Awards 2019, Boban: "Modric? Mi viene il magone..."

Le parole del chief football officer dei rossoneri in occasione dei FIFA Best Awards.

Il chief football officer del Milan, Zvonimir Boban, ha parlato in occasione della cerimonia FIFA Best Awards. Diversi i temi affrontati dal dirigente rossonero, a cominciare dalle critiche di Silvio Berlusconi:

Ognuno è libero di avere le proprie idee, figuriamoci Berlusconi che ha fatto tanto per il Milan. Qualche volte forse bisognerebbe saper scegliere le parole giuste, ma va bene così. Il presidente ha dato veramente tanto a tutti noi e a questa società, quindi rispettiamo il suo pensiero. Gli altri pensieri invece non sono rosei, dobbiamo migliorare e cercheremo di farlo e serve solo del tempo. Anche Giampaolo sicuramente vuole un Milan diverso e migliore. Ci sono tante cose in cui dobbiamo migliorare, sono sicuro che con degli accorgimenti e con un lavoro duro e intelligente ce la faremo

Su Messi premiato come migliore giocatore:

Il premio a Messi è assolutamente meritato, è quello che ha dimostrato qualcosa in più degli altri e lo fa ogni anno, qualche volta i suoi risultati individuali non vanno di pari passo con quelli collettivi. È certamente il migliore dell'anno calcistico considerato dalla FIFA, questo è un premio individuale, non collettivo

Su Modric:

Mi viene sempre il magone a vedere questi campioni, ma non perché non sia venuto al Milan ma perché è una grande emozione. In Croazia lo ammiriamo tutti e abbiamo un rapporto speciale

