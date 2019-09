Il tecnico nerazzurro parla alla vigilia della sfida contro i biancocelesti: "Dimentichiamo gli elogi del derby. Cambi? I giocatori lavorano per allargare il gruppo dei titolari".

La gioia per la vittoria trionfale nel derby contro il Milan deve essere già messa alle spalle per l'Inter e per Antonio Conte, concentrato subito sul prossimo impegno sempre a San Siro contro la Lazio nel big match del turno infrasettimanale di campionato.

Il tecnico nerazzurro ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i biancocelesti, mettendo l'accento su un concetto detto e ripetuto più volte ai giornalisti presenti in sala: la sua squadra non deve accontentarsi dell'ottimo risultato di sabato sera ma deve subito voltare pagina.

Per farlo l'Inter dovrà continuare nel migliore dei modi un ciclo iniziato nella partita contro i cugini e che la porterà fino allo scontro diretto contro la Juventus (con in mezzo anche il match con il Barcellona in Champions League). Ciclo che Conte vuole affrontare con il massimo della serietà.

Inter-Lazio, Conte: "I biancocelesti sono un ostacolo impegnativo"

Parlando in sala stampa, Conte ha esordito presentando la partita contro la Lazio ma il discorso si è subito spostato sull'argomento legato al razzismo. A cui il tecnico leccese ha legato anche il comportamento dei giornalisti.

La Lazio è una squadra molto forte e rappresenta un ostacolo impegnativo per noi, se i miei giocatori pensano di adagiarsi dopo gli elogi ricevuti per il derby non hanno capito cosa devono fare: dobbiamo resettare e ripartire. Razzismo? Sento dire che si deve stigmatizzare e poi leggo articoli che parlano degli insulti che riceverò dai tifosi juventini, rimango basito: i giornalisti devono capire che possono incitare all'odio e al rancore, se gente così lavorasse per me la caccerei a calci.

Dopo questa parentesi, l'allenatore dell'Inter ha risposto alle domande su possibili cambi di formazione che potrebbe apportare fra la partita di domani e quella del prossimo fine settimana in casa della Sampdoria.

I ragazzi stanno lavorando per allargare il gruppo dei titolari, chi non mi dà garanzie non gioca. Sanchez giocherà quando sarà pronto, De Vrij ha avuto un risentimento ma dovrebbe farcela mentre Godin ha riposato in Champions e ci sarà.

In ultimo Conte ha parlato del tour de force che aspetta la sua squadra fra Lazio, Sampdoria, Barcellona e infine Juventus. Il tecnico nerazzurro conosce solamente un modo per affrontare queste settimane.